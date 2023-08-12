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金正恩考慮重啟邊境？傳北韓有意從中國撤回留學生　派團出賽跆拳道

▲▼從中國遼寧省丹東鴨綠江的中朝友誼大橋望向北韓新義州，中國遊客穿著朝鮮傳統服飾拍照。（圖／達志影像／美聯社）

▲從中國遼寧省丹東鴨綠江的中朝友誼大橋望向北韓新義州，中國遊客穿著朝鮮傳統服飾拍照。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

自從2020年1月全球開始爆發新冠疫情後，北韓（朝鮮）便立刻封鎖邊境，同時阻擋在海外的國人入境，導致北韓的留學生和辦公人士長達3年半的時間滯留在中國。不過如今有消息指出，北韓即將趁8月中派遣跆拳道選手前往中亞出賽之際，讓滯留中國的留學生返回北韓。

根據《韓聯社》，多名消息人士向駐中國遼寧省瀋陽特派員透露，北韓可能在8月15日前後，安排數百名滯留在中國的畢業留學生返回北韓，這些因新冠疫情而無法返回北韓的留學生多達300至400人，他們3年半以來被安置在北韓駐中國大使館內的宿舍，部份留學生已經抵達遼寧省丹東，分散安置在北韓領事辦公室。

另名消息人士則補充，「北韓可能會安排留學生從北京前往遼寧丹東，讓他們從丹東入境返國。至於從丹東出發時是搭乘列車、還是搭乘巴士，目前還沒有定案。至於在中國境內犯法而被逮捕的北韓人士，也會在此次機會中被遣返。」

報導指出，今年5月，在中國吉林省延邊朝鮮族自治州有3至4間的朝鮮料理餐廳經營或從業人員等共30多人被指違反規定，遭到派駐當地的北韓保安要員取締，他們此後被傳喚至北韓駐中國大使館，而其經營的餐廳也被迫停業。

▲▼連接北韓新義州與中國遼寧丹東的新鴨綠江大橋。（圖／路透社）

▲連接北韓新義州與中國遼寧丹東的新鴨綠江大橋。（圖／路透社）

消息人士更補充，今年8月19至26日的國際跆拳道聯盟（ITF，以北韓崔泓熙創立的傳統實戰類武道為主）世界錦標賽在哈薩克舉辦，為此北韓計畫向哈薩克派遣選手代表團共100多人，這些人已經從北韓新義州前往丹東，預計搭乘火車前往北京，並在北韓駐中國大使館宿舍停留一晚，之後安排搭機前往哈薩克。

消息人士解釋，北韓之所以想到要安排滯留中國的留學生回國，是因為北韓駐中國大使館的宿舍床位已滿，而這些跆拳道選手代表團又基於國家安全等理由的考量，只能暫時安置在大使館宿舍。

其實隨著全球新冠疫情趨緩，最近又開始傳遍北韓即將對外開放國境的消息。中國北京專營北韓旅遊的「高麗旅行社」（Koryo tours）近日在官網發文透露，北韓已經準備好開放國境，首先是開放讓滯留中國的北韓公民回國，之後才會對外籍觀光客打開門戶。

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