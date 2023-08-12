衛星對比照曝光！　夏威夷渡假小鎮「80%被燒毀」淪煉獄

▲夏威夷毛伊島拉海納鎮（Lahaina）野火前後對比照。（圖／路透，下皆同）



記者張方瑀／綜合報導

夏威夷毛伊島野火已造成至少67人死亡，當地政府關閉了前往拉海納鎮的主要，消防人員目前已控制了約85％的火勢。從最新曝光的最新衛星影像可以看到，拉海納鎮幾乎被燒成廢墟，多達1000棟房屋被夷為平地，可能要耗費數年和數十億美元才能重建完畢。

遭野火肆虐的拉海納鎮（Lahaina）曾經是夏威夷王國的首都，前往夏威夷州渡假的遊客中，有80％會前往當地。夏威夷州長格林（Josh Green）表示，拉海納鎮大部分的都已經燒成廢墟，數千人無家可歸，有1000棟房屋被大火燒毀。

從美國馬薩爾科技公司（Maxar Technologies）公布的最新衛星影像可以看到，原本拉海納鎮的建築幾乎被夷為平地，從綠意盎然的社區變成一片鐵灰色廢墟，有些地方還持續冒出濃煙。

當地消防人員指出，目前已經有85％的火勢受到控制，但拉海納鎮有80%被大火燒毀，要全面復原可能要花上數年和數十億美元的經費；現在當局已封鎖前往拉海納鎮的主要道路，就難人員在災區全面搜索中，希望能找到更多傷者或生還者。

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