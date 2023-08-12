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中國團客出籠觀光！首爾明洞攤商「興奮又期待」　南韓網友潑冷水

▲▼威東航運中韓客輪「新金橋5號」12日從山東青島出發抵達南韓仁川，中國遊客下船中。（圖／CFP）

▲威東航運中韓客輪「新金橋5號」12日從山東青島出發抵達南韓仁川，中國遊客下船中。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

中國文化旅遊部10日宣布開放中國公民團客出國旅遊的國家名單，這份第三波開放的名單包含南韓、日本、美國等78個國家。南韓自從2017年經歷「薩德事件」後，睽違6年5個月終於再度迎來中國團客，對此首爾明洞的商家和攤販相當期待，期盼中國團客能夠捨得花錢、重振因疫情而蕭條的明洞。

根據《韓聯社》，首爾因韓流而起的購物觀光景點明洞，自從2020年1月全球爆發新冠疫情以後，隨著旅遊和航空業市場萎縮、訪韓國際觀光客大減而迎來蕭條景象，多間空蕩蕩的商家門口貼著招租告示牌，不過疫情趨緩後各國重新開放，在觀光業逐漸復甦至往日榮景後，明洞再度迎來觀光客人潮，尤其最近中國又宣布開放團客訪韓觀光。

▲▼今年6月，大批外國遊客正等待進入首爾樂天免稅店明洞總店。（圖／CFP）

▲今年6月，大批外國遊客正等待進入首爾樂天免稅店明洞總店。（圖／CFP）

首爾明洞攤商對於中國觀光客的印象是「捨得花錢」。11日下午5時30分，一名販售旋轉馬鈴薯塔的金姓攤商對於中國開放團客的消息感到半信半疑、同時又充滿期待，「中國遊客每個人會買2串，如果開放中國團客，業機會比之前衝高2.5倍，我想之後可能要掛回中文菜單。」

在明洞街頭販售鮑魚海鮮串長達10年的車姓攤商則表示，2017年中國政府因為南韓允許美國在駐韓美軍基地設置薩德系統（THAAD，終端高空防禦飛彈系統）而頒布「禁韓令」、加上新冠疫情大流行，導致明洞迎來很長一段的蕭條期，如今終於重新見到曙光，「好期待明洞街頭擠滿中國觀光客，讓這裡恢復熱鬧的氣氛，就算人數沒有恢復到2倍，我們的收入還是一定會增加。」

愛茉莉太平洋集團旗下的韓國妝品品牌「Etude House」（伊蒂之屋）明洞中央店也在玻璃外牆上張貼徵才告示，招收精通中韓雙語、年約30至40歲的店員，就連其他間彩妝店也開始招收工讀生。

▲▼今年7月底，南韓首爾明洞街頭行人正在躲避降雨。（圖／CFP）

▲今年7月底，南韓首爾明洞街頭行人正在躲避降雨。（圖／CFP）

不過報導也指出，中國從過去以來每逢敏感的爭議外交事件，便以「禁韓令」向南韓施壓，等到過了一段時間後又開始軟化態度、採取懷柔政策，善變且令人無法預測的外交政策使部分攤商對於中國團客入境的消息採取觀望態度，一名販售雞肉串的攤商就直言，「現在開始期待的話，未免也太早了，中國政府到底能否值得信任......」

對於中國團客的入境是否能重振觀光業，南韓網友在Naver搜尋引擎留言時多半抱持負面評價，「就算向中國屈膝也沒有任何意義」、「中國經濟崩潰、青年失業率50%，到底要期待什麼？就連去泰國玩的中國觀光客也跟著驟減，也太會幻想了吧」、「別又因為中國人來了，而把明洞搞得跟小中國一樣，畢竟他們是來韓國觀光，而不是為了去唐人街啊」。

據悉，2017年3月自從南韓朴槿惠政府宣布允許「薩德系統」（THAAD，終端高空防禦飛彈系統）進駐駐韓美軍基地後，雖然中國並未明確宣布禁止團體旅客赴韓觀光，但其實中國當地旅行社便全面停止販售赴韓團體旅遊商品，等於中國公民赴韓團體旅遊宣告中斷，這也被南韓視為北京當局實施的「禁韓令」報復措施之一。

儘管2019年中國一度恢復部分團客赴韓旅遊，然而2020年1月新冠疫情爆發後卻又回到原點，全球旅遊業和航空業也因受疫情影響而面臨市場與需求萎縮。

►中國恢復團客赴日韓觀光！當地網哀嚎「拜託不要」 吸2萬人按讚

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