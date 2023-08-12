夏威夷野火「跳海逃生」畫面曝！濃煙大浪中求援　海防隊救回17人

▲夏威夷野火襲擊，毛伊島居民跳海逃生。（圖／翻攝自推特／@lookner）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國夏威夷毛伊島（Maui）拉海納鎮（Lahaina）野火肆虐，死亡人數上修至67人。許多居民駕車逃離，也有人選擇直接跳入海中逃生。美國海岸防衛隊表示，他們從太平洋上救出17名受災者。網路社交媒體上的一段影片顯示，人們在海上載浮載沉，強風導致四處濃煙滾滾，細碎的火星、火苗也被吹到海面上。

This video was posted a few hours ago on TikTok by chefjoshuamarten with the caption, "people running for their lives and jumping in ocean!!!" Not sure it's legit but he does appear to be based on Maui.https://t.co/IeTdRotvE6 pic.twitter.com/o1wouBBetJ — Steve Lookner (@lookner) August 11, 2023

根據CNN報導，美國海防隊檀香山分部指揮官柯克西（Aja Kirksey）11日表示，海岸防衛隊派遣3艘巡邏艇與2艘小型船隻編組，在當地港口巡邏15個小時，搜索範圍大約500平方英里，「他們在水裡與海岸堤防遇到了受災者。」他表示，獲救的17人情況穩定，至少一人被海防隊的直升機發現時已經死亡。

▲影片中有幾人漂在海上，還有一人正準備跳下海。（圖／翻攝自推特／@lookner）

社交媒體TikTok有網友PO出一段影片稱，拉海納鎮的居民們跳海逃生。畫面中大約10多人緊抓著海上的漂浮物，靠近岸邊有一人在海浪中載浮載沉，另一人正準備下海，四周都是灰濛濛的火災濃煙，帶著細碎橘光的火星伴隨著風聲飄至海面上。

▲俯瞰夏威夷野火受災區，空中瀰漫大量濃煙。（圖／CFP）

毛伊島消防局局長文圖拉（Brad Ventura）表示，起初小鎮社區著火後，火勢蔓延的速度相當快，「他們基本上是在幾乎沒有通知的情況下自行疏散。」倖存居民維德林李（May Wedelin-Lee）回憶當下宛如末日景象，「世界末日正在發生，人們在路邊哭著求救，有人騎腳踏車，有人跑步、踩滑板，還有人把貓咪夾在腋下。他們帶著孩子，在街上狂奔。」