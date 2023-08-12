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美中「罕見合作」增加往返航班！　將逐步增至每周24班

▲▼美國聯合航空（United Airlines）。（圖／路透）

▲美國聯合航空（United Airlines）將恢復飛往北京的航班。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

白宮宣布，往返中國與美國的航班數量將增加一倍，從9月1日開始將陸續增加至每周24班。儘管這僅佔疫情前每周150多個航班的一小部分，但這也是世界兩個最大經濟體之間的罕見合作。

根據《路透社》報導，美國運輸部（USDOT）證實，從9月1日起將允許飛往美國的中國客機航班數量從現今的每周12趟增加至18趟，並於10月29日增加至24趟。USDOT表示，中國政府也將同意對美國航空公司增加同樣數量。

中國於10日取消對多個國家的團體旅行限制，包含美國、日本、南韓與澳洲等主要市場；美國交通部表示，第一批航班已準備於9月1日開始，「以滿足開學前後預期的需求增長。」

USDOT在批准令中指出，「我們的首要目標是改善環境，使雙方的航空公司都能夠充分行使雙邊權力，以保持競爭平衡，並在美中航空之間保持公平和平等的機會。」儘管航班數量增加兩倍後，仍僅佔疫情前每周150多個往返航班的一小部分，但《路透》指出，這是世界兩個最大經濟體之間的罕見合作。

美國聯合航空（United Airlines）表示，根據協議，他們將恢復飛往北京的航班，同時重新推出每日往返上海的航班。

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