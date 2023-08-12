烏克蘭徵兵官員驚爆貪污！　澤倫斯基怒了：全部解職

▲澤倫斯基解除了所有徵兵中心官員的職務。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

烏克蘭在俄烏戰爭持續之際接連爆出腐敗醜聞。對此，烏克蘭總統澤倫斯基11日宣布，他已解除所有地區徵兵中心官員的職務，而未來烏克蘭的徵兵工作將交由有參戰經驗者負責。

據CNN報導，烏克蘭今年初爆出一樁與戰時物資採購有關的醜聞時，澤倫斯基就已將多名高官免職，時任國防部副部長沙波瓦洛夫（Viacheslav Shapovalov）也在貪腐醜聞於媒體曝光後辭職。

然而，軍方最近再次進行審查時，居然發現徵兵中心還是出現了濫用職權的跡象，其中包括非法斂財及無視戰時禁令把符合徵兵條件的人運送出境。此前，烏克蘭的總動員規定，所有18歲以上有戰鬥能力的男性都符合入伍資格，並禁止大部份60歲以下的成年男性離開烏克蘭。

澤倫斯基11日發布聲明指出，貪腐指控對烏克蘭的國家安全構成威脅，並削弱對國家機構的信心，因此他在召開國家安全與國防事務委員會會議後，決定解僱所有地區徵兵中心官員的職務。

他進一步指出，未來接任徵兵中心的負責人需具有戰場經驗，並經過情報部門審查，「徵兵體系應由那些清楚戰爭本質、明白在戰爭期間抱持玩世不恭態度和進行賄賂行為是叛國罪的人來管理。那些上過前線的士兵，或是那些因失去四肢而無法上前線的士兵，可以被委託執行這些招募制度」。