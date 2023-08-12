　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

夏威夷野火奪67命！紀錄曝80個警報器都沒響　居民：沒收到通知

▲▼美國夏威夷野火、拉海納鎮（Lahaina）。（圖／路透）

▲夏威夷當局遭爆在野火爆發時未及時發布警報。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

夏威夷毛伊島（Maui）的恐怖野火持續吞噬知名的旅遊天堂拉海納（Lahaina），多處歷史遺跡慘遭祝融，死亡人數如今更是增至67人，成為當地史上災情最嚴重的自然災害。然而，如今媒體踢爆，在這場致命大火爆發後，夏威夷當局居然沒有及時發布火警警報，才讓這場災害演變得如此嚴重。

綜合外媒報導，夏威夷州緊急事故管理局紀錄顯示，大火在當地8日燒到拉海納時，毛伊島上的80個火警警報居然沒有都沒有被啟動，而且無論是夏威夷州或是毛伊郡當局都沒有任何人試圖敲響警鐘，導致火焰迅速蔓延、民眾逃生不及。

此前，有民眾在美聯社的採訪中提及，他們收到火警警報時，大火已燒到了他們頭頂，因此逃命的時間其實不太足夠。緊急事故管理局發言人告訴CNN，其他管道的緊急預警系統有及時被觸發，當局也透過手機、電視和廣播發布了警報，不過許多居民反映他們根本沒收到任何通知，因此人們質疑，當局是在毛伊島出現大面積停電和通訊中斷後才終於發布警報。

▲▼ 夏威夷野火。（圖／達志影像／美聯社）

▲夏威夷野火迄今已奪走67條人命。（圖／達志影像／美聯社）

BBC也指出，在大火爆發前，當地居民並沒有收到任何的具體警告，直到火勢在當地8日蔓延到毛伊島時，官員們才下令拉海納東部地區一所學校附近的居民緊急撤離，並遲至下午4時45分才對拉海納發出進一步警告。為了避免出城的道路被人群擠滿，當局甚至還要求拉海納部分飯店遊客留在原地，可是當時火焰早已吞沒了拉海納部分地區，有些居民甚至被迫跳海逃生。

諷刺的是，夏威夷過去曾宣稱，該州的警報是世上最大的綜合戶外全危險公共安全警報系統，引發非營利組織對政府危機處理的不滿，「我們不斷聽到這些官員說著『我們不知道，這是前所未有的』，但這些野火難道不是我們消防機構和林業管理局長期致力於減少的風險嗎？當然，這些災害無法100%被預防，但它的威力原本是可以被降低的。」

《衛報》報導，夏威夷州長格林（Josh Green）並未說明毛伊島的緊急預報系統是否在致命野火爆發前就已失靈，「現在下定論還為時過早，因為大部分的設備都被大火燒毀了，加上這裡又是個非常偏遠的地方。我不願意責怪任何人，因為這場災害是極端氣候、全球變暖，再加上土地乾燥、颶風等因素共同造成的，但當然，我們絕不會推卸任何責任。」

ET快訊
威秀6折優惠還在！花旗換星展　刷卡攻略一次看
粿粿1歲女先天聽力受損　老公潰堤大哭！見「寶寶1表情」心碎了
不是海鮮！　8種食物「膽固醇爆炸」
夏威夷野火「跳海逃生」畫面曝！　濃煙大浪中求援
李玟「生前痛罵二姊音檔」疑瘋傳！　她發聲明不忍了
離家僅5分鐘！　34歲男騎車撞樹慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

越南空姐下海「高級茶價碼」曝！她26歲改行創賣淫帝國　狂賺百萬

FTX創辦人違反保釋條件！　法官下令「返回監獄」

夏威夷野火「跳海逃生」畫面曝！濃煙大浪中求援　海防隊救回17人

挨批「跨越雪巴人」見死不救！女登山家發文反擊　砲轟酸民不懂山況

夏威夷野火奪67命！紀錄曝80個警報器都沒響　居民：沒收到通知

女獄警愛上男囚　牢中「刺激電愛」3451次！獄內幽會被同事抓包

美中「罕見合作」增加往返航班！　將逐步增至每周24班

商業大亨女兒「放棄95.7億繼承權」　堅持嫁大學同學

野火增至67死！成夏威夷「史上最慘天災」　死亡數超過63年前海嘯

麻生太郎稱要有「打仗的覺悟」　眾議員：是與岸田協商後的成果

虎尾最後一隻水耕牛退休　到安養中心「衝池塘打滾」

阿金躺媽懷裡「吐舌白眼」　主人含淚道別下秒神反轉

男友要女友跟著唸同樣的話！　她聽「草什麼色」自信回：綠色

S.H.E合體了！Selina挺8月孕肚哭了　Hebe口袋放衛生紙「姐妹值得託付」

凌晨3點見黑衣女路中爬　男嚇壞！背後原因惹鼻酸

女研究生與網友相約遊高雄　他沒現身還傳血腥照恐嚇！

豪雨炸挪威！水壩「閘門失靈」洪水灌社區 房屋被沖走

夏威夷野火至少53人喪命！拜登宣布重大災難　居民：像世界末日

金門查獲49公斤螺螄粉　2個月已攔截1.7公噸！

賀瓏轟侯昌明「沒代表作還住豪宅」　陶晶瑩秒變臉..葉天倫：這是惡意

越南空姐下海「高級茶價碼」曝！她26歲改行創賣淫帝國　狂賺百萬

FTX創辦人違反保釋條件！　法官下令「返回監獄」

夏威夷野火「跳海逃生」畫面曝！濃煙大浪中求援　海防隊救回17人

挨批「跨越雪巴人」見死不救！女登山家發文反擊　砲轟酸民不懂山況

夏威夷野火奪67命！紀錄曝80個警報器都沒響　居民：沒收到通知

女獄警愛上男囚　牢中「刺激電愛」3451次！獄內幽會被同事抓包

美中「罕見合作」增加往返航班！　將逐步增至每周24班

商業大亨女兒「放棄95.7億繼承權」　堅持嫁大學同學

野火增至67死！成夏威夷「史上最慘天災」　死亡數超過63年前海嘯

麻生太郎稱要有「打仗的覺悟」　眾議員：是與岸田協商後的成果

出租房變「垃圾山」長蛆噁爆！房東崩潰清理　女租客仍淡定滑手機

越南空姐下海「高級茶價碼」曝！她26歲改行創賣淫帝國　狂賺百萬

0圓買地賺大錢！　日本「山王」靠電線杆年收百萬

FTX創辦人違反保釋條件！　法官下令「返回監獄」

《小姐不熙娣》庭庭奪日本音樂賽「GASCA」決賽銀賞！

賴清德發文喊「過境美國與朋友見面」　AIT主席回應：期待並歡迎

LIFE・經典／無印良品首間Airbnb民宿　改造百年老房落實「生活中美學」

「賭王最美千金」揭舊情心聲：好後悔浪費時間！被挖和吳克群交往過4年

晚2年買單價差10萬↑　中山北五段500公尺擠5新案

爆吃小琉球！20道推薦美食吃撐肚皮　吸睛「蜂巢蝦」嚐出大海滋味

女友生日他買花「停車場給驚喜」 撞見交纏畫面哭了...頭頂綠綠der

國際熱門新聞

慎入！夏威夷煉獄民眾逃生被迫棄屍

全球COVID-19新確診增80%　變異株EG.5發威

正妹登機遭阻　討拍被罵：想紅想瘋了

王室悄改稱呼！哈利「殿下」頭銜正式被拔

高中生「躲學校廁所」創公司　身價破6億

商業大亨女兒「放棄95.7億財產」嫁給同學

美國卡車司機年薪540萬　變最熱門職缺

搬運工倒在世界第2高峰K2！無人救援活活等死

被咬到勃起數小時　世界最毒蛛現蹤

夏威夷55死！屍體海上漂千人下落不明

不付過路費惡闖柵欄　駕駛逆向衝回輾收費員

翻車駕駛被甩出　飛越停車場！撞鐵門慘死

夏威夷野火增至67死　成該州史上最慘天災

美司法部指派調查拜登兒海外非法交易

更多熱門

相關新聞

美中罕見合作！　增加往返航班至每周24班

美中罕見合作！　增加往返航班至每周24班

白宮宣布，往返中國與美國的航班數量將增加一倍，從9月1日開始將陸續增加至每周24班。儘管這僅佔疫情前每周150多個航班的一小部分，但這也是世界兩個最大經濟體之間的罕見合作。

夏威夷野火增至67死　成該州史上最慘天災

夏威夷野火增至67死　成該州史上最慘天災

美司法部指派調查拜登兒海外非法交易

美司法部指派調查拜登兒海外非法交易

夏威夷野火55死震驚白宮　賀錦麗想去勘災

夏威夷野火55死震驚白宮　賀錦麗想去勘災

夏威夷55死！屍體海上漂千人下落不明

夏威夷55死！屍體海上漂千人下落不明

關鍵字：

美國北美要聞夏威夷野火Lahaina火警警報

讀者迴響

熱門新聞

11大媽堅持水上跳廣場舞較美！10秒後全被沖走7死

慎入！夏威夷煉獄民眾逃生被迫棄屍

獸父性侵19歲女兒！精液衛生紙成鐵證

台男泰國喝孟婆湯醒來在緬甸　返台已癱瘓

楊洋遭爆被王楚然「威脅散佈私密照」

23歲重機騎士遭撞身首分離亡！女駕駛落跑：想早點回家

改富邦聯名卡！好市多折抵「1新規則曝光」

今年鬼月非常兇！命理師點名3星座個性不改易出事

無照夜衝被抓　大學生哭求警放過

電費漲7萬　他抓吃電怪獸讓台電道歉

陶朱隱園只賣1戶　他問「蓋來幹嘛？」網揭沒人買原因

「一周規定愛愛3次」沒達標...老公暴怒！妻喊壓力大

短髮妹脫褲蹲坐水溝蓋！他目睹愣住

港媒爆61歲梁朝偉「秘戀小36歲女偶像」！

開國道突暴雨「可打雙黃燈」？交通部答案曝

更多

最夯影音

更多
虎尾最後一隻水耕牛退休　到安養中心「衝池塘打滾」

虎尾最後一隻水耕牛退休　到安養中心「衝池塘打滾」
阿金躺媽懷裡「吐舌白眼」　主人含淚道別下秒神反轉

阿金躺媽懷裡「吐舌白眼」　主人含淚道別下秒神反轉

男友要女友跟著唸同樣的話！　她聽「草什麼色」自信回：綠色

男友要女友跟著唸同樣的話！　她聽「草什麼色」自信回：綠色

S.H.E合體了！Selina挺8月孕肚哭了　Hebe口袋放衛生紙「姐妹值得託付」

S.H.E合體了！Selina挺8月孕肚哭了　Hebe口袋放衛生紙「姐妹值得託付」

凌晨3點見黑衣女路中爬　男嚇壞！背後原因惹鼻酸

凌晨3點見黑衣女路中爬　男嚇壞！背後原因惹鼻酸

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面