麻生太郎稱要有「打仗的覺悟」　眾議員：是與岸田協商後的成果

▲日本前首相麻生太郎日前訪台。（圖／總統府提供）



文／中央社

日本前首相、自民黨副總裁麻生太郎日前在台灣演講時強調，避免台海戰爭要靠嚇阻，要有充分嚇阻能力，要做好打仗的心理準備。此言一出引起討論，與他一同訪台的眾議員鈴木馨祐透露，麻生言論是與岸田政府協調的結果。

麻生8日出席遠景基金會舉辦「凱達格蘭論壇–2023印太安全對話」擔任開幕專題演講嘉賓。他表示，阻止台海發生戰爭需要靠嚇阻，嚇阻分3部分，第一要有實際軍備上的「嚇阻能力」；第2要有「執行能力」，亦即動用武力的意志必須得到人民認同；第3是最重要的，需把有能力嚇阻的事實讓對手充分了解。這3個前提都成立才能發揮嚇阻效果。

他指出，國家必須有普遍覺悟，萬一需要發揮嚇阻能力，要有打仗的心理準備，要把這個明確的意志力讓對手知道，為了維護台海安全穩定，有可能動用武力 。

要有打仗的心理準備，日文是「戰爭的覺悟」，這項發言引發爭議。日本最大在野黨立憲民主黨幹事長岡田克也批評麻生的發言「非常輕率」。日本共產黨委員長志位和夫批說：「挑釁的言行有百害而無一利」、日本共產黨書記局長小池晃批說：「為了防衛台灣而動用防衛力，是明顯違反專守防衛。」

與麻生一同訪台的眾議員鈴木馨祐9日晚間在「BS富士」電視台政論節目表示，去年中國國家主席習近平打破慣例取得第3任期後，「台灣有事」（兩岸衝突）的風險增大，在此情況下，台日決策核心有必要進行溝通，因日本首相岸田文雄無法親自訪台，所以由麻生訪台，麻生與岸田關係密切。

鈴木說，這在事前多次進行協調，由高層人士訪台，並與台灣高層會談，意義重大。

他指出，麻生在台灣的演說內容，並非麻生個人發言，而是以日本執政黨自民黨副總裁身分發言，內容當然是經過政府內部協調的結果。他也認為，這明顯是日本的底線。

公明黨副代表北側一雄10日在記者會表示，麻生的發言主要是不希望台海發生戰爭，認為為了確保東亞整體的和平穩定，強化嚇阻力很重要；對於麻生這項發言，他表示理解。

日本「八重山日報」11日一篇專文指出，如果中國武力犯台，鄰近台灣的沖繩、八重山勢必受到很大影響。日本有國際輿論的總體意見當靠山，展現不允許中國武力犯台決心是很重要的，所以八重山居民肯定麻生的發言。

該文指出，麻生在演講時言及去年8月，中國對台灣實施圍台軍演之際，將飛彈發射到包含日本的專屬經濟區海域一事。當時中國飛彈打到沖繩的與那國島、波照間島周邊，使得八重山居民懷有危機感。麻生的發言，顯示執政黨、政府也同懷危機感。

文中也表示，麻生並非指要無謀進入戰爭的情況，「戰爭的覺悟」一說，麻生已指出「光花錢擁有防衛能力還不夠，還要有使用防衛能力的決心，以及讓對手充分了解自身有不惜動武維護台海穩定安全的明確意志，這才能發揮嚇阻力。」

該文認為，日本的立憲民主黨和共產黨曲解麻生的原意。

針對麻生言論，駐日代表謝長廷也在臉書（facebook）發文表示，麻生政治歷練豐富，日本政黨的黨紀非常嚴明，像這種重要發言，不可能輕率失言，應該是經過深思熟慮，符合執政黨政策的觀點表達。

謝長廷指出，綜觀麻生的演講重點，基本上確定台灣海峽的和平安定對日本很重耍，絕對不能發生戰爭，這是挺台灣守護和平。但是麻生認為要有軍事嚇阻力、執行意志力，並讓對手知道這個能力、意志力才能嚇阻戰爭達到和平，所以最終目的還是保護台海和平，日本的輿論大致上予以肯定。

他說，這幾天遇到日本政界人士也都相當肯定麻生所言，認為麻生率直、清楚的言所當言。

謝長廷認為，台灣方面不宜過度解讀，更不應敵我或好壞都不分的批評。