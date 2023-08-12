挨批「跨越雪巴人」見死不救！女登山家發文反擊　砲轟酸民不懂山況

▲挪威37歲女登山家哈莉拉和尼泊爾當地的雪巴人嚮導拉馬，成為全球在最快的時間內完成尼泊爾所有8000公尺以上高山登頂。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

來自挪威的37歲女登山好手哈莉拉（Kristin Harila）過去3個月內成功征服14座海拔8000公尺的世界高峰，包括全球第二高峰、但也被登山界公認為「殺人峰」的K2喬戈里峰，豈料最近有一段影片指控，她率領團隊登上K2峰時不顧搬運工的死活，導致該名雪巴人慘死。對此，哈莉拉受訪時喊冤，表示團隊為了救他已經竭盡所能。

根據《CNN》，奧地利登山客弗拉米格（Philip Flämig）當時也在挑戰登頂K2峰，他透過無人機拍攝27歲的雪巴人搬運工海珊（Mohammad Hassan）倒在K2峰雪地中的畫面，海珊從5公尺高的地方摔落，距離峰頂還有400公尺，不過影片畫面可以看到，由哈莉拉領軍、多達50名登山客的團隊，對於雪巴人卻冷血地見死不救，每個人從他的身體跨越。

▼登山團隊被指控對於雪巴人搬運工海珊見死不救。

弗拉米格控訴，現場只有1人試圖搶救雪巴人海珊，不過最後海珊還是難逃死亡命運，「如果今天海珊是西方人，他一定能立刻獲得救援！」

針對此一血淚控訴，哈莉拉認為影片拍攝得太過偏頗，因為她認為她所領軍的團隊和自己早就竭盡全力拯救海珊。哈莉拉接受專訪時透露，「當海珊摔倒時，我們就在那裡，但我們沒有看到他真的摔倒，我們看見他吊在繩子上，就想去救他，我們嘗試救助他長達好幾個小時，不過這是一條『非常狹窄』的路，尤其今年狀況特別糟」。

哈莉拉表示，在接獲雪崩消息後，她和嚮導拉馬（Lama）最終被迫離開現場，前往檢查其他團員有無受傷或出狀況，她的攝影師加布里埃爾（Gabriel）只能留守後方，繼續為受困的海珊提供氧氣和熱水，以便能讓海珊起身走路，不過最終加布里埃爾被迫離開現場，因為他發現自己的氧氣供應已經開始不足了。

哈莉拉不滿外界對她的指控，「這不是任何人的錯，你不能在不了解事情始末下隨意發表評論。當我們遇到海珊時，他沒有穿羽絨服，而且肚子還暴露在風雪和低溫中，非常危險。我們試圖把他移到離小路更近的地方，然而拐彎處發生雪崩，導致一些隊員不得不去分頭協助其他登山者。」

哈莉拉進一步解釋，「在和前方團員取得聯繫後，我們意識到他們沒事，嚮導拉馬繼續走在前面、我則留守後面，我問雪巴人他們是否要掉頭，他們回應時也同意了，考量到有那們多人留守後方，我相信海珊會得到他所能獲得的一切幫助，因為太多人堵在瓶頸口反而會導致救援陷入危險......直到後來，我們才理解事情的嚴重性」。

哈莉拉強調，登山團隊已經盡力而為，尤其攝影師加布里埃爾更是守在海珊身旁長達一小時，直到氧氣瓶供氧不足，然而身處在海拔8000多公尺、且隨時有雪崩風險的致命山峰，抉擇上受到求生本能的影響，根本無可奈何。