野火增至67死！成夏威夷「史上最慘天災」　死亡數超過63年前海嘯

▲美國夏威夷野火增至67死。（圖／CFP）

記者張寧倢／編譯

美國夏威夷野火災情嚴峻，重災區毛伊島（Maui）拉海納鎮（Lahaina）的煉獄景象引發全球震驚。隨著更多失聯者遺體被尋獲，死亡人數上升至67人，也讓這場野火成為夏威夷州歷史上最致命的天災，死亡數超過63年前的海嘯災害。令人擔憂的是，據悉目前仍有數百人下落不明。

根據BBC報導，毛伊島官員11日證實，拉海納小鎮再增12人死亡，使得野火罹難人數累計達67死，超越1960年造成61死的海嘯災情，成為夏威夷州史上最慘重的一場自然災害。毛伊島與大島（Big Island）野火始於8日晚間，起火原因尚不清楚，但颶風的風勢和乾燥天氣助長了火勢。

▲夏威夷拉海納鎮（Lahaina）居民11日被允許返回家園，圖為鎮上一輛車被野火燒毀。（圖／路透）

與此同時，拉海納鎮的居民11日獲准短暫返回家園，以評估火災的損失，但州長格林（Josh Green）警告，迎接他們的將是「他們一生中前所未見的破壞」，呼籲返回小鎮的民眾務必要格外小心。報導稱，當地於每天晚間10時至清晨6時實施宵禁，部分受災最嚴重的地區仍然僅限搜救人員進入。

▲從附近海岸遠觀拉海納鎮的野火情勢。（圖／路透）

拉海納鎮是一座歷史悠久的沿海城鎮，每年吸引約200萬名旅客駐足。格林表示，鎮上約1700座建築可能已被毀，需要很多年的時間才能重建野火的破壞。儘管當局允許返回拉海納鎮，但許多撤離至32公里外避難所的居民表示，他們並不急著回去，多數人目睹家園燒毀且勉強逃生，他們確定那裡已經燒得沒剩下什麼值得回去確認的。很多人告訴BBC，他們很感激自己還活著。