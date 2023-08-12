商業大亨女兒「放棄95.7億繼承權」　堅持嫁大學同學

▲馬來西亞女子安吉琳（Angeline）放棄3億美繼承權，堅持與男友結婚。（示意圖／PIXABAY）

圖文／CTWANT

麵包與愛情，多數人應該會選擇麵包，而馬來西亞女子安吉琳（Angeline）卻甘願放棄3億美元（約新台幣95.7億元）的繼承權，毅然決然與男友結婚。大膽選擇，讓許多人相當震驚。

根據《印度時報》報導，馬來西亞商業大亨邱繼平（Khoo Kay Peng）與前馬來西亞小姐冠軍蔡秀萍（Pauline Chai）的女兒安吉琳（Angeline），在大學時期與傑迪亞（Jediah Francis）認識，之後發展成愛情。

豈料，他們在與各自的家人表明戀情後，遭到巨大的阻攔。安吉琳的父親無法接受雙方在經濟背景上的差距，因此下最後通牒，如果不與男友斷絕關係，就要安吉琳放棄繼承權。最終，安吉琳選擇了愛情，與父親劃清界線。

安吉琳與愛人傑迪亞於2008年結婚，展開了他們新的幸福旅程。報導指出，安吉琳與傑迪亞遠離家族，以對彼此堅定不移的承諾為基礎，制定了一條獨立的道路。而她將愛情置於富裕之上的大膽選擇，重新點燃了無數人對愛情的信仰之火。

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