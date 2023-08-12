女獄警愛上男囚　牢中「刺激電愛」3451次！獄內幽會被同事抓包

▲凱蒂因瀆職被判12個月，亞當則被多判8個月徒刑。（圖／斯塔福郡警方）

記者王佩翊／編譯

英國一名女獄警被發現在工作期間與男囚犯產生不正當關係，甚至多次協助對方隱藏手機，並越過獄內的安全系統，刺激電愛3451次，通話時間長達380多個小時。該名女獄警因為瀆職被判12個月，男方則因違規在獄內使用通信設備，被多判了8個月。

根據《每日郵報》報導，27歲的女獄警凱蒂（Katie Loxton）在工作期間結識了被關押在獄內的32歲男囚犯亞當（Adam Higgs）後，兩人便建立了親密關係，並長期違法交流。這對情侶檔在2021年7月7日至2022年1月13日間，繞過獄內的安全系統，使用牢房內的電話談戀愛，並大膽地在獄內「電愛」。

根據調查結果，兩人一共打了3451通電話，總時長超過380個小時。據悉，電話費高達798英鎊（約新台幣3.2萬元）。不僅如此，凱蒂還協助亞當在獄中藏匿非法通訊設備，並透過這部手機交流。

由於兩人經常在獄中幽會，凱蒂的同事發現她大部分的上班時間都待在亞當的牢房區獄，心生疑竇，進一步觀察後，這起事件才曝了光。凱蒂2022年1月27日被逮，住家遭到搜索，警方同時也在她的家中搜出3封由亞當書寫的情書。

凱蒂與亞當最終皆坦承自己的罪刑，凱蒂因為瀆職被判入獄12個月，亞當則是因為在獄中非法使用通訊設備而被多判8個月。