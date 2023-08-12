正妹Coser「只穿比基尼」登機遭攔阻　發文討拍被罵想紅想瘋了

▲Kine-chan在IG擁有近62萬粉絲，日前穿著Cosplay服裝想登機，遭機場人員攔阻。（翻攝自kinechan2.0 IG，下同）



圖文／鏡週刊

國外一名21歲的正妹網紅Kine-chan，近日在IG抱怨她趕場登機時被地勤攔下，理由是她身上Cosplay的比基尼造型太過暴露，對方要求穿上合適的服裝，才肯讓她登機。結果Kine-chan討拍不成，反而遭到網友齊聲痛批，直言她擺明想藉機炒作。

Kine-chan在IG分享在機場登機遭阻止的畫面，當時她提前扮演成動畫《電馭叛客：邊緣行者》（Cyberpunk: Edgerunners）的角色「蕾貝卡」，就是怕趕不上參加Cosplay活動的航班，結果她人到了那維甘特斯機場（Navegantes，巴西）準備登機，卻被地勤人員以穿著不妥為阻攔，害她必須回家換衣服而遲到。

不過Kine-chan的討拍行為沒有獲得粉絲及網友支持，大家反而齊聲指責她根本是想博取關注，「我很喜歡妳…但妳至少得披上一件外套…」「我的天！穿上合適的衣服不會要妳命吧！」「機場人員是對的，妳應該多穿一點」；但也有人不選邊站，認為穿什麼是大家自由，若沒有違反機場規定，就不該Kine-chan要求符合特定審美標準。

近來不少身材火辣的網紅、網美藉由搭機炒作，之前就有一名巨乳女網紅，指控空服員威脅她若不遮掩胸部，就要把他趕下飛機，刻意博眼球的行徑同樣引來網友討論。





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