與祖克柏在這國對決！馬斯克：格鬥賽地點會是「史詩級場地」

▲馬斯克（右）表示，將與祖克柏（左）在「羅馬史詩級場地」舉辦格鬥賽。（圖／達志影像／美聯社）
記者閔文昱／綜合報導
全球首富馬斯克（Elon Musk）邀約Meta創辦人兼執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）打一場鐵籠格鬥，對方也已經答應，2人即將上演一場「億萬富豪對決」。對此，馬斯克11日在原為推特的X上透露，他已與義大利總理梅洛尼和文化部長取得共識，將會在義大利一處「史詩級地點」舉行這場格鬥賽。
馬斯克在今年6月30日曾在推特發文表示，「羅馬競技場有機會發生戰鬥。」讓外界猜測，他和祖克伯是否選定在羅馬競技場對決，不過當時義大利文化部則否認此項消息，表示未收到任何正式聯繫，還稱「如果祖克伯和馬斯克想在羅馬競技場演出，就必須提出非暴力的挑戰。」
然而，馬斯克似乎對於古羅馬元素情有獨鍾，11日又在原為推特的X上發文表示，已取得義大利總理及文化部長的同意，格鬥賽將會在義大利的「史詩級地點」舉行，屆時將由他和祖克柏的基金會主辦，而非終極格鬥冠軍賽（UFC）。他還強調，該場格鬥賽將全是古羅馬風格，不會有任何現代的東西，而直播的收入將會全數捐給美國退伍軍人相關團體。
The fight will be managed by my and Zuck’s foundations (not UFC).— Elon Musk (@elonmusk) August 11, 2023
Livestream will be on this platform and Meta. Everything in camera frame will be ancient Rome, so nothing modern at all.
I spoke to the PM of Italy and Minister of Culture. They have agreed on an epic location.
這場「鐵籠決鬥」起因於，Meta新開發社群「Threads」介面激似推特，被網友認為抄襲。現年51歲的馬斯克就在6月21日發文揶揄，「我很確定，地球迫不及待想接受祖克柏的統治」，一名網友開玩笑留言，「你最好小心，我聽說他有在練柔術」，他卻回覆，「如果他願意，我就準備跟他打一場鐵籠格鬥賽。」
不久後，現年39歲的祖克柏發布Instagram限時動態，以上述邀戰對話截圖為背景，並表示「把地點傳給我」，被認為是間接同意了這次比賽邀約。
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