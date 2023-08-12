　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

夏威夷野火55死！屍體海上漂「千人失蹤」　州長：建州以來最慘

毛伊島野火55死！屍體海上漂「千人下落不明」　夏威夷州長：建州以來最慘災難

▲夏威夷毛伊島野火已造成55人罹難。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

夏威夷毛伊島野火8日肆虐至11日已造成55人罹難，儘管該島已有8成火災受到控制，但因電力中斷、通訊受損，當局評估仍有約1000人下落不明，且由於火勢來得太過迅速，不只海岸防衛隊目擊居民跳海逃生，更有倖存者見到燒焦屍體在海堤及水中漂流。

據《每日郵報》報導，當局雖然在2天內緊急疏散超過14500名居民及遊客，但夏威夷州長格林（Josh Green）坦言，未來幾天死傷人數很可能大幅上升。受害最嚴重的拉海納鎮幾乎在一夜之間滅鎮，附近道路還可見來不及逃跑的屍體，海岸防衛隊指揮官柯克希（Aja Kirksey）更證實，約有100人跳水逃命，其中有50多人被防衛隊船隻救起。

毛伊島野火55死！屍體海上漂「千人下落不明」　夏威夷州長：建州以來最慘災難

▲城鎮一夜之間變成廢墟。（圖／達志／美聯社，下同）

一名在避難所安置的災民告訴《BBC》，他在抵達前看到2具屍體漂浮在海堤上，並表示正在等其他「少數人」、也就是官方宣布的可能失蹤者1000人的消息。州長格林表示，拉海納鎮就像被炸彈轟炸過一般，且這次還加上颶風朵拉的淫威，讓本就容易因夏季乾旱發生野火的夏威夷，出現這次毛伊島的恐怖災情，且極可能成為夏威夷建州以來最嚴重災難。

毛伊島野火55死！屍體海上漂「千人下落不明」　夏威夷州長：建州以來最慘災難

毛伊島市長畢森（Richard Bissen）除表示目前仍有2000災民無法獲得安置，也呼籲遊客們盡快離開，以及希望災民們，在災難過後帶著韌性和「阿羅哈」重建家園，所有人作為整個社區一起變得強大。

延伸閱讀
要女模試鏡先洗澡：皮膚滑效果較好　攝狼浴室裝針孔偷拍慘了
走人行道卻被「天降落石」砸中　爸肉身護稚女脊椎斷…挽不回她終生殘疾
「宇宙第一大房企」碧桂園上半年慘虧…傳債務重整　金管會示警：散戶這2項可能買到　

ET快訊
薔薔旅居加拿大「閣樓傳詭異腳步聲」　撞鬼實錄公開

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

夏威夷野火55死「震驚白宮」　副總統賀錦麗想前往勘災

正妹Coser「只穿比基尼」登機遭攔阻　發文討拍被罵想紅想瘋了

與祖克柏在這國對決！馬斯克：格鬥賽地點會是「史詩級場地」

馬斯克拋出與祖克柏「格鬥賽」地點：羅馬史詩級場地舉行

夏威夷野火55死！屍體海上漂「千人失蹤」　州長：建州以來最慘

全球COVID-19新增確診數暴增80%　變異株EG.5發威

慎入！夏威夷天堂島成人間煉獄　民眾逃生被迫狠心棄屍

夏威夷濕熱島嶼變「致命火藥桶」 專家分析3原因釀55死野火悲劇

拖欠房租3個月！大馬男遭房東反鎖房內　「活活餓死」只剩皮包骨

「殿下」頭銜正式被拔！王室官網悄改哈利尊稱　最新稱呼曝光

阿金躺媽懷裡「吐舌白眼」　主人含淚道別下秒神反轉

男友要女友跟著唸同樣的話！　她聽「草什麼色」自信回：綠色

虎尾最後一隻水耕牛退休　到安養中心「衝池塘打滾」

女研究生與網友相約遊高雄　他沒現身還傳血腥照恐嚇！

凌晨3點見黑衣女路中爬　男嚇壞！背後原因惹鼻酸

S.H.E合體了！Selina挺8月孕肚哭了　Hebe口袋放衛生紙「姐妹值得託付」

豪雨炸挪威！水壩「閘門失靈」洪水灌社區 房屋被沖走

夏威夷野火至少53人喪命！拜登宣布重大災難　居民：像世界末日

金門查獲49公斤螺螄粉　2個月已攔截1.7公噸！

違建超大新廟「2罰、4停工不怕」　宜蘭縣府強拆...信徒跪求別動手

夏威夷野火55死「震驚白宮」　副總統賀錦麗想前往勘災

正妹Coser「只穿比基尼」登機遭攔阻　發文討拍被罵想紅想瘋了

與祖克柏在這國對決！馬斯克：格鬥賽地點會是「史詩級場地」

馬斯克拋出與祖克柏「格鬥賽」地點：羅馬史詩級場地舉行

夏威夷野火55死！屍體海上漂「千人失蹤」　州長：建州以來最慘

全球COVID-19新增確診數暴增80%　變異株EG.5發威

慎入！夏威夷天堂島成人間煉獄　民眾逃生被迫狠心棄屍

夏威夷濕熱島嶼變「致命火藥桶」 專家分析3原因釀55死野火悲劇

拖欠房租3個月！大馬男遭房東反鎖房內　「活活餓死」只剩皮包骨

「殿下」頭銜正式被拔！王室官網悄改哈利尊稱　最新稱呼曝光

冷氣用多久該換　她曝超狂省電成果「吹一年就回本」

姪子沒聽過神奇寶貝！他被反問「是說寶可夢？」震驚了　2派網戰翻

台灣寺廟比日韓醜？　鄉民指「這些東西」拖累顏值：拿掉就很美

運河枯水期是紅利期　巴拿馬型散裝船期貨價單日漲一成

奧莉維亞見前任遭閨蜜勸阻、被潑飲料　怒喊「我只把他當朋友！」

小吃店1個月電費暴漲7萬　老闆放大招「抓吃電怪獸」讓台電道歉了

夏威夷野火55死「震驚白宮」　副總統賀錦麗想前往勘災

正妹Coser「只穿比基尼」登機遭攔阻　發文討拍被罵想紅想瘋了

與祖克柏在這國對決！馬斯克：格鬥賽地點會是「史詩級場地」

短髮妹「下半身失蹤」蹲坐水溝蓋！他目睹愣喊：吼～水水水水

貪吃刺蝟聽「開飯」直衝向主人！超Q小短腿+左右搖晃身軀萌爆網

國際熱門新聞

夏威夷天堂島煉獄！民眾逃生被迫棄屍

搬運工倒在世界第2高峰K2！無人救援活活等死

高中生「躲學校廁所」創公司　身價破6億

全球COVID-19新確診增80%　變異株EG.5發威

被咬到勃起數小時　世界最毒蛛現蹤

夏威夷55死！屍體海上漂千人下落不明

王室悄改稱呼！哈利「殿下」頭銜正式被拔

夏威夷野火55死　專家：3原因釀致命火藥桶

夏威夷降下「火雨」　150年榕樹遭火焚

日本人初遊海外「台灣排第2」　點名想去這夜市

公司出包多付薪水　他裝死不還下場慘了

夏威夷野火整晚追！民眾慘困車成焦屍

搭便車被拐走　15歲少女遭5男輪流性侵

客機高空急墜10秒　乘客「像坐雲霄飛車」狂禱告

更多熱門

相關新聞

夏威夷天堂島煉獄！民眾逃生被迫棄屍

夏威夷天堂島煉獄！民眾逃生被迫棄屍

夏威夷毛伊島（Maui）西海岸8日爆發野火，並迅速吞噬濱海的拉海納鎮（Lahaina Town），美國總統拜登今天也宣布夏威夷州的野火是「重大災難」。但這一把無情野火，也讓人間天堂毛伊島，瞬間變成人間煉獄，更有民眾衝出火場時，看到躺在地上的死亡居民，只能忍痛狠心棄屍。

夏威夷野火55死　專家：3原因釀致命火藥桶

夏威夷野火55死　專家：3原因釀致命火藥桶

客機高空急墜10秒　乘客「像坐雲霄飛車」狂禱告

客機高空急墜10秒　乘客「像坐雲霄飛車」狂禱告

富二代邀當伴娘　「先付32萬」讓她心寒

富二代邀當伴娘　「先付32萬」讓她心寒

夏威夷小鎮「像被轟炸」　遊客驚魂：如戰區

夏威夷小鎮「像被轟炸」　遊客驚魂：如戰區

關鍵字：

周刊王北美要聞夏威夷茂宜島毛伊島毛伊茂宜Maui

讀者迴響

熱門新聞

夏威夷天堂島煉獄！民眾逃生被迫棄屍

獸父性侵19歲女兒！精液衛生紙成鐵證

台男泰國喝孟婆湯醒來在緬甸　返台已癱瘓

11大媽堅持水上跳廣場舞較美！10秒後全被沖走7死

23歲重機騎士遭撞身首分離亡！女駕駛落跑：想早點回家

今年鬼月非常兇！命理師點名3星座個性不改易出事

「一周規定愛愛3次」沒達標...老公暴怒！妻喊壓力大

真的掰了！花旗宣布「刪除粉絲團」

私密處不是粉色＝性經驗多？　醫揭真相

快訊／S.H.E真的合體開唱了！　「隔4年突攻蛋」全場激動爆哭

啦啦隊女神「身體出狀況」臨陣缺席

男友2年前求助感情問題　現況曝光

薔薔旅居加拿大「閣樓傳詭異腳步聲」　撞鬼實錄公開

開國道突暴雨「可打雙黃燈」？交通部答案曝

18歲高中生繼承爺爺房產！為買機車半價賤賣

更多

最夯影音

更多
阿金躺媽懷裡「吐舌白眼」　主人含淚道別下秒神反轉

阿金躺媽懷裡「吐舌白眼」　主人含淚道別下秒神反轉
男友要女友跟著唸同樣的話！　她聽「草什麼色」自信回：綠色

男友要女友跟著唸同樣的話！　她聽「草什麼色」自信回：綠色

虎尾最後一隻水耕牛退休　到安養中心「衝池塘打滾」

虎尾最後一隻水耕牛退休　到安養中心「衝池塘打滾」

女研究生與網友相約遊高雄　他沒現身還傳血腥照恐嚇！

女研究生與網友相約遊高雄　他沒現身還傳血腥照恐嚇！

凌晨3點見黑衣女路中爬　男嚇壞！背後原因惹鼻酸

凌晨3點見黑衣女路中爬　男嚇壞！背後原因惹鼻酸

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面