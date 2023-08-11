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「殿下」頭銜正式被拔！王室官網悄改哈利尊稱　最新稱呼曝光

▲英國哈利王子。（圖／路透）

▲英國哈利王子的殿下頭銜日前已被正式刪除。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

英國哈利王子（Prince Harry）自2020年退出王室後，就不再使用「殿下」（HRH）頭銜，但王室在官網提到他時，仍會尊稱他為「殿下」。英媒近日發現，王室官網在時隔3年半後，正式拔除了哈利的「殿下」頭銜，僅將他稱為「薩塞克斯公爵」（Duke of Sussex）。

據《獨立報》報導，直到數日前，哈利在王室官網的個人介紹中，依舊還擁有著「殿下」的頭銜，而官網6月介紹哈利7年前為提高人們對愛滋病的意識，而接受了相關病毒檢測時，也在文中以「殿下」稱呼哈利。不過，目前官網中的稱呼已被「公爵」（The Duke）取代。

白金漢宮對《每日快報》發布的一份聲明中指出，王室官網有5000多個記錄王室成員生活與工作資訊的頁面，而他們也將在英女王伊麗莎白二世駕崩後，定期更新網站內容，並修改部分過時資訊。

哈利與妻子梅根在2020年1月退出王室後，白金漢宮便宣布2人不會再使用他們的「殿下」頭銜，並將他們的資料移至王室官網的底部。哈利隨後也公開宣稱，他希望自己只被人們稱為「哈利」（Just Harry）。

儘管哈利與梅根如今已離開王室並搬到美國加州生活，但他仍是英國王位第5順位的繼承人，而他一對子女的稱呼也隨著查爾斯三世登基，從「少爺」（Master）和「小姐」（Miss）被升級成了王子和公主。

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