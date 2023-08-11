塑料袋被丟公廁半年　打開竟是針孔攝影機！已上百人如廁被偷拍

▲馬來西亞一座公廁被人放置了針孔攝影機，估計已有上百人被拍。（圖／翻攝自Facebook）

記者葉睿涵／編譯

馬來西亞某商業區的公共廁所日前被發現排水孔裡有一個黑色塑料袋，經查後證實袋子裡竟裝有針孔攝影機，至今更已拍攝上百人如廁的畫面，相信這台攝影機已被放置該處好幾個月。

綜合當地媒體報導，一名顧客4日在馬六甲一座男女共用的公廁裡發現，排水孔有一個閃著微弱燈光的黑色塑料袋，不料他撿起塑料袋後，居然發現裡面藏有一個針孔攝影機。

這名顧客立即將此事告知附近店家，共同查看記憶卡的內容。豈料，他們赫然發現記憶卡內竟存有大量民眾如廁的畫面，於是他們立刻將記憶卡交給商業區的管理層，並迅速報警。

▲攝影機的記憶卡中有一段男子在車上試拍的畫面，不少人懷疑此男就是在公廁偷拍的嫌犯。（圖／翻攝自Facebook）

有部分受害者和店家告訴當地媒體，記憶卡中的內容似乎已被剪輯過，因為記憶卡內只剩下5、60個被處理過的影片，而被保留下來的畫面都是女性如廁的片段，男性的畫面則全數被刪除。

這款針孔攝影機的體積很小，電池電量應該也只能使用一天，因此不少人懷疑偷拍者每天早上都會到公廁置放攝影機，並在晚上取回剪輯和充電。附近店家也推測相關攝影機自今年初便已被置放在該處，估計有逾百人被拍攝如廁畫面。

報導也指出，在這些影片中，有一段畫面是一名男子在車內進行試錄，因此懷疑該男就是放置針孔攝影機的嫌犯，但相關男子被曝光後，5日就立刻報警聲稱自己被人惡作劇。案件中的商業區管理層指出，他們報警至今已過一周，但警方目前還未能鎖定嫌犯。