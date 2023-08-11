超毛！每次洗澡「鄰居都傳詭異怪聲」　他發文驚揭背後真相

▲國外一名網友每次洗澡時都能聽見鄰居家傳來的噪音。非新聞當事人。（示意圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

住在公寓大廈難免會聽到鄰居傳來的噪音，而這些腳步聲、拖拉家具的聲音如果頻繁發生的話，確實很煩人，然而國外一名網友卻發現，他的鄰居平時都很安靜，但只要他一洗澡，對方就會立刻發出「奇怪的聲音」，讓他感到毛骨悚然。

據《鏡報》報導，這名網友在Reddit指出，他住在一棟公寓大樓的地下室裡，同一層的鄰居還有另外3間套房的住戶，「我的鄰居其他時間都很安靜，但只要我一洗澡，他們就會立刻開始四處走動，並發出刮地板的奇怪聲音，聽起來就像在移動家具一樣，不過我一停止洗澡，聲音就會立刻停下來」。

網友也表示，他曾擔心是不是自己在特定時間洗澡吵到鄰居，於是他分別在早上、中午、傍晚、凌晨和深夜都試著洗澡來驗證這一點，不過每一次的結果都完全相同，「我想過是不是水管真的很吵，因為我有時也會聽到鄰居們洗澡的聲音，但這些聲響不足以打擾我的睡眠，這就很令人毛骨悚然」。

這名網友的貼文曝光後，瞬間吸引了不少人留言。有人解釋，「這可能只是你鄰居善意的舉動，他們可能只是在確定你不在睡覺時才搬東西」、「這可能只是你浴室的牆壁和天花板比較薄，所以你才會在洗澡時聽得比較清楚」、「如果是老房子的話，那可能是管道問題」。

但也有人也對此表示感同身受，「我不確定是不是我浴室的隔音太差，因為我每次洗澡時也會聽到別人的聲音。我還曾經以為有人在敲我的門，結果匆忙跑去開門，但事實上我一離開浴室就什麼都聽不到了。」