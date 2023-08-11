四腳督賴柯支持度仍領先　侯友宜輸郭台銘、本命區還失守墊底

▲鴻海創辦人郭台銘南逛門中繼市場，攤商送上蒜苗預祝當選。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

2024年將迎來總統大選，目前呈現「3+1」局勢，鴻海集團創辦人郭台銘仍未放棄總統夢，是明年大選投票前的一大變數。而根據「趨勢民調」的調查，若進入四腳督局勢，賴清德、柯文哲民調穩居1、2名；儘管郭台銘獨立參選是柯受影響較大，但侯仍會因郭的參選導致民調仍在4人中排名最後。值得注意的是，侯友宜在本命區的新北市也並未佔上風，支持度輸給郭台銘，跌破不少人眼鏡。

根據「趨勢民調」發布的最新民調，郭台銘獨立參選，在「四腳督」的局勢下，賴清德仍以32.3%支持度拿下第一、柯文哲以22.9%支持度居第二，郭台銘以16.2%支持度超車15.2%的侯友宜。

而若從縣市別來看，在被視為侯友宜「本命區」的新北市，並未因為侯是現任市長而較吃香，賴清德仍拿下最高的30.6%支持度、柯文哲20.3%居次；跌破外界眼鏡的是郭台銘，竟能以18.8%的支持度，超車侯友宜的17.6%。

藍營地方人士表示，侯友宜若在四腳督中排名最後，甚至輸給沒有政黨支持的郭台銘，基層支持者也開始會懷疑侯代表國民黨參選的正當性，黨中央勢必要做出決斷。

另外，本次民調也詢問受訪者「誰較有能力整合在野陣營」、「在野陣營的正副搭配組合」等問題，郭台銘依舊被認為是較有實力整合柯文哲、侯友宜的人選，能組成「在野陣營大聯盟」挑戰賴清德，達成政黨輪替。

至於外界關心的「XX配」，根據此份民調，「柯文哲+郭台銘」獲得31.5%支持度、「郭台銘+侯友宜」獲得21.2%支持度，「侯友宜+柯文哲」則僅獲17.1%支持度。比較「柯郭」、「郭侯」組合，支持度相差超過10個百分點，而若比較「侯賴」、「郭賴」的情境，郭台銘對上賴清德的支持度將來到40%、43.1%，高於侯友宜對上賴清德的33.9%、45.9%支持度。

在近幾次的選舉不論是地方或全國性，「年輕選票」的重要性都越來越高，「得年輕票者得天下」確實已是顯學。郭台銘20到39歲的年輕族群部分、以及大專以上的高學歷族群，支持度雖不及柯文哲，但仍都高於侯友宜。

而近來侯友宜勤走基層，甚至還用「類long stay」的方式與地方互動，有藍營地方人士認為，不難看出此舉是要複製當年的馬英九模式，「但侯友宜跟金溥聰真的搞錯方向」。