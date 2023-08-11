被迫入住「月經小屋」　尼泊爾16歲少女被蛇咬喪命

▲拜塔帝地區警方正在調查安妮塔查德的確切死因。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

尼泊爾拜塔帝地區16歲少女安妮塔查德（Anita Chand）被迫入住「月經小屋」（period hut），9日睡覺期間被蛇咬喪命。這是尼泊爾2019年以來通報的第一起月經小屋死亡事件，倡議人士擔憂消除這項陋習的進展正受到侵蝕。

衛報報導，拜塔帝地區警方正在調查安妮塔查德的確切死因，但家屬已否認安妮塔查德過世時正值月經來潮。

這項習俗稱為「月經禁忌」（chhaupadi），視月經來潮的婦女與少女為不潔，禁止碰觸食物、宗教聖像聖物、牲畜及男性，晚上必須睡在遠離住家的小屋內。2005年，尼泊爾政府禁止這項經期陋習，最高可判處3個月監禁與3000尼泊爾盧比罰款（約新台幣720元）。

上一起月經小屋死亡事件發生在2019年，21歲女子拉瓦特（Parbati Buda Rawat）在簡陋小屋住了3個晚上過世，被發現時屋中瀰漫煙霧，因為她在房裡生火取暖。拉瓦特是當年通報的第5起死亡案例，她的死掀起該國針對月經禁忌的反對聲浪，數千個月經小屋被摧毀，但如今這類小屋似乎又開始出現。

反對月經禁忌的倡議者坤瓦爾（Pashupati Kunwar）指出，「在拉瓦特死後，我們摧毀7000多個月經小屋，但突然出現新冠疫情，轉移所有注意力，人們又開始重建月經小屋……在新冠疫情之後，沒有針對月經禁忌的規劃或活動，人們幾乎不再討論這件事了。」