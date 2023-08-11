老公出差叫小姐！搜尋紀錄「同步到家裡iPad」　人妻秒抓包

▲男子不知手機上的搜尋紀錄被同步到家中的平板電腦。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

國外一名人妻日前在使用iPad時，竟然發現搜尋紀錄中竟有「哪裡可以叫小姐」等詞條，原來是當時遠在外地出差的老公在手機上搜尋後，因為使用同一個Apple ID，所以相關紀錄都被同步到家中的iPad上，意外留下出軌證據。這名人妻氣得直接找上丈夫對質，沒想到1年後卻又發生類似事件。

根據《鏡報》報導，這名匿名人妻在網路論壇Babycentre上發文表示，自己和丈夫共同育有2名年幼的孩子，而就在1年前丈夫在外地出差時，她突然發現家中的iPad出現奇怪的搜尋紀錄，其中包含怎麼找妓女、如何叫小姐等，讓她震驚不已。

她冷靜下來後，發現因為家中iPad登入的是丈夫的帳號，因此唯一的可能就是丈夫在外地出軌，氣憤的她隨即找丈夫對質。丈夫對於自己出軌被揭露一事感到非常震驚，甚至不斷詢問妻子是怎麼發現的。對此，她則是不斷裝傻，並承諾願意原諒對方。

沒想到日前她又再度在家中iPad的搜尋紀錄中發現「最好的泰式按摩」等，而當時丈夫正好就在外地工作，她深信對方就是在外地找「做黑的」按摩妹，因此憤而找上老公對質。沒想到對方卻辯稱，自己只是背部痠痛，所以想要找按摩，甚至還反過來指責女方沒有安全感，並強調自己是無辜的。

對此，網友們則直言，發文者在第一次發現丈夫叫小姐時，就不應該原諒對方，這樣只會讓她變得越來越偏執，同時失去信任。