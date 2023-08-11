大韓航空接恐嚇電話「要炸掉飛機」　南韓各機場加強安檢

▲圖為大韓航空飛機。（示意圖／達志影像／newscom）

記者詹雅婷／綜合報導

南韓大韓航空總部呼叫中心11日中午12時許接獲恐嚇電話，來電者揚言炸掉飛機後離境，未明確指名目標機場。目前各大機場已加強安檢巡邏力道。

韓聯社報導，仁川國際機場公社和南韓機場公社已攜手警消部門在各大機場加強巡邏，把巡邏次數從每90分鐘一次縮短至每60分鐘一次，並針對機場內監視器死角加強安檢。

警方表示，來電者可能與6日在社群媒體上發表炸彈恐怖攻擊文章的網友是同一人，正進行相關調查。