日本人初遊海外「台灣排第2」...理由曝光！點名想去這夜市

▲日本旅遊公司統計，日本人初次海外旅行想去的國家第二名為台灣。

圖文／鏡週刊

疫情後觀光復甦，台灣人紛紛前往日本旅遊，日本觀光廳統計，今年4至6月台灣旅客在日本消費金額高居第一，台灣人有多熱愛到日本旅遊，想必不用多說，那日本呢？根據日本旅遊公司最新統計，日本人初次海外旅行想去的國家，前三名分別是夏威夷、台灣、南韓。

據《ITmedia》報導，阪急交通社針對「初次海外旅行想去的國家」，在4月19日至28日於網路上對20歲以上的男女進行調查，有效回答為535人。

調查結果顯示，第一名為占了18.1%的夏威夷，可以享受美麗的海灘、大型購物中心、豐富的活動等度假區的魅力，除了一些知名景點外，因為夏威夷有很多日本觀光客，所以當地也有較多會說日文的飯店及店家。

第二名則是占比15.8%的台灣，從福岡到台灣只要2小時半、東京出發約4小時半，除了有可以欣賞美麗夜景的九份，還有擁有豐富美食的士林夜市，以及台北101等觀光景點；第三名則是占了14.6%的南韓，其美食及化妝品擁有高人氣，例如明洞、東大門等購物地點，夏天則是有許多人會前往濟州島的海濱度假村。

前十名國家除了上述前三位外，後續依序為義大利（14.0%）、澳洲（10.5%）、美國（9.9%）、北歐（9.4%）、法國（7.6%）、德國及英國（各6.4%）。

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