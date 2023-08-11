【廣編】好評加開安可場！SUZUKI帶領新手駕駛進入安全駕馭之旅

▲TAIWAN SUZUKI加碼舉辦新手駕駛訓練營。

圖、文／SUZUKI提供

TAIWAN SUZUKI近期舉辦的新手駕駛訓練營受到了廣大車迷與新手駕駛的熱烈支持。參與熱烈一開放報名即額滿，為滿足更多車友的需求，TAIWAN SUZUKI 好評加開安可場，繼續為新手駕駛提供學習機會。

專為新手設計的駕駛訓練營，主打SUZUKI的都會小轎跑SWIFT及都會輕休旅IGNIS，充分體現了SUZUKI小車的輕鬆駕馭和安心駕駛的特色。TAIWAN SUZUKI也邀請到資深駕駛教練，以專業和經驗指導參與新手，打下堅實的駕駛基礎。

本次活動的目標是讓每一位新手駕駛都能獲得寶貴的駕駛經驗，提升駕駛自信和技能，並能夠最大限度活用自己的愛車。隨著安可場活動開放報名，有興趣的新手駕駛都有機會加入這次的駕駛訓練。車迷和新手駕駛們，請不要錯過這難得的機會，現在就選取合適的場次報名參加吧！

造福新手駕駛，TAIWAN SUZUKI本月購車優惠再加碼：出示駕照或正在駕訓班上課之相關證明，購買SWIFT或IGNIS車款即可享有駕訓班費用13,500元全額補助！還可享舊換新優惠價及65萬輕鬆貸購車專案，月付只要9,999就能將車開回家，領牌再送10,000元加油金！

※欲參加本次活動者，需持有普通小型車駕駛執照。

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