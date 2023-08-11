地方派系表態「挺郭」　邱毅分析原因疑：黨中央敢祭黨紀重懲？

▲郭台銘。（圖／記者湯興漢攝）



記者詹宜庭／台北報導

鴻海創辦人郭台銘昨日晚間在苗栗造勢，苗栗縣長鍾東錦、議長李文斌、前縣長徐耀昌站台相挺。對此，前立委邱毅11日分析，這回國民黨主席朱立倫徵召新北市長侯友宜出戰2024總統大選，並未與地方派系協商，還把地方派系污名化為牛鬼蛇神，甚至在選對會機制成立時，對地方龍頭點名攻擊，質疑「國民黨中央敢祭出黨紀重懲嗎？不怕因此造成立委選情崩盤嗎？」

邱毅今日在臉書發文表示，原本親國民黨的地方派系支持郭台銘，呼籲「郭柯合」與「非綠聯盟」，而且言行枱面化，完全不畏懼國民黨的黨紀處分，連過去威名赫赫的侯競辦執行長金溥聰，都被鄙夷為生銹的破銅爛鐵。他說，國民黨高高在上的權貴向來把地方派系視為夜壼，需要時向地方要人要錢要資源，甚至一些見不得光的事，也要地方派系去承擔，但不需要時，又把地方派系當成破鞋，甚至用牛鬼蛇神、黑金政治來污名化，以做為「只能利用，不能重用」的借口。

邱毅透露，目前國民黨淪為在野，且黨產被民進黨查抄，已成破落戶，但中央的權貴架子還很大，俗話說「沒落的傲慢權貴最惹人嫌」，而郭台銘財力雄厚、執行力高，能夠跟地方派系稱兄道弟，正是他能成功借東風的原因，也是郭台銘與四年前最大的不同點。

邱毅指出，國民黨自從財務困難以後，地方黨部組織多由縣市議長和地方派系承擔，可是這回國民黨主席朱立倫徵召新北市長侯友宜出戰2024總統大選，並未與地方派系協商，還把地方派系污名化為牛鬼蛇神，甚至在選對會機制成立時，對立委傅崐萁、前台南市議長李全教等地方龍頭點名攻擊，最後逼使選對會機制流產。

邱毅批評，朱立倫徵召侯友宜以後，侯友宜民調快速下跌，而侯友宜病急亂投醫，請出金溥聰操盤。然而，金溥聰是地方派系最痛恨的人物，過去他倚仗前總統馬英九權勢，對地方派系打壓的明槍暗箭，傷疤舊傷猶在，這回復出還是一副臭屁的狠樣，地方派系的對黨中央的反感更加強烈，並遷怒於侯友宜。

邱毅表示，站在地方派系的角度，國民黨73席區域立委選舉得靠地方派系支持，侯友宜各縣市後援會也得靠地方派系支撐，而且這回南北地方派系已團結一致，「國民黨中央敢祭出黨紀重懲嗎？不怕因此造成立委選情崩盤嗎？」此外，還有相當多地方派系認為，現在的國民黨中央在明年大選後就下台了，大概會成為過街老鼠的戰犯，當新的黨中央成立時，再班師回朝就行了；因此，彰化縣議長謝典林才會在退黨聲明中表示「暫時退出國民黨」。

邱毅強調，面對國民黨中央與地方派系的裂痕，朱立倫、金溥聰、侯友宜應該好好自我反省檢討，不要再一昧老大心態自以為是，畢竟時代變了，環境也變了，中央與地方的權力結構更大不同了。