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增至55死！夏威夷降「火雨」畫面曝光　150年榕樹遭焚燒

▲▼ 。（圖／翻攝自X）

▲左圖為夏威夷野火餘燼被風吹起，猶如降下「火雨」。右圖為拉海納鎮150年榕樹被火舌摧殘後的樣子。（圖／翻攝自臉書、路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國夏威夷毛伊島野火增至55人死亡，其中拉海納鎮（Lahaina Town）是這次災情的重災區，當地一棵150年的老榕樹逃不過火舌焚燒的命運，能否存活仍是未知數。目前尚不清楚起火原因，但已知大火助長火勢，有居民冒著生命危險試著滅火搶救住處，卻見到餘燼被風吹起的景象，「那看起來就像是在下『火雨』。」

▲▼ 夏威夷150年榕樹遭火焚燒。（圖／路透）

▲這棵150年歷史的老榕樹高18公尺，在過去幾個世代以來一直是當地民眾聚集的地方。（圖／路透）

綜合美聯社、衛報等報導，這棵150年歷史的老榕樹高18公尺，枝葉茂密提供遮蔽烈日的陰影處，在過去幾個世代以來一直是當地民眾聚集的地方。1873年，也就是夏威夷群島成為美國領土的25年之前，這棵榕樹就被種在拉海納，當年只有約2公尺高，是從印度運來的禮物，紀念拉海納第一個新教宣教團成立50周年。

然而隨著野火爆發，這棵老榕樹雖然還豎立在原地，但遭到火舌摧殘，能否存活仍是未知數。毛伊島居民福卡（Amy Fuqua）過去受訪時曾說，這棵樹對小鎮具有重要意義，有點像是鎮的中心。夏威夷大學擴展護林員弗雷迪（James B Friday）在確認榕樹的影片及照片後，認定榕樹看起來不太可能復原，因為樹皮薄，無法提供足夠保護。

Man narrowly escapes as blaze races through historic Lahaina

This video shows Bosco Jr Bae narrowly escaping Tuesday as a wildfire burned homes and structures on Front Street in Lahaina. Read the stories of Lahaina residents who escaped flames and smoke: https://808ne.ws/3qiqT8N : Bosco Jr Bae #HInews #Maui #StarAdvertiser See more coverage on the Star-Advertiser mobile app and staradvertiser.com.

Honolulu Star-Advertiser 發佈於 2023年8月10日 星期四

目前尚不清楚起火原因，但大火受到強風影響迅速蔓延。男子貝（Bosco JR Bae）就住在拉海納鎮，在當地火勢變得難以控制之前，用濕毛巾遮住臉、抓起水管，冒著生命危險企圖擋下這場大火搶救住處。

「一切都著火了」，貝和朋友與大火搏鬥數小時，「風把餘燼吹得很遠，看起來就像在下『火雨』。」

直到8日晚間8時左右，他們最終選擇撤離，當時已經來不及收拾東西，「我們似乎是最後離開的2個人，眼前一個人都沒有」，放眼望去只見被遺棄汽車等等的末日景象。他說，目前正在等待道路重新開放，想要回家，看看家裡還剩下什麼。

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