整座小鎮燒成灰！夏威夷居民「只有幾分鐘可逃」　下班驚覺家沒了

記者吳美依／綜合報導

夏威夷野火至少53人喪命，成為2018年以來美國最致命野火。毛伊島（Maui）居民達斯汀（Dustin Kaleiopu）表示，他和家人只有「幾分鐘可以逃脫」，父親下班回家後，才發現房子已經被完全燒毀，「在36小時內，我們的城鎮已經被燒成灰燼，什麼也不剩了。」

▲夏威夷發生史上最慘重野火災情。（圖／路透）



NBC等外媒報導，達斯汀的房屋在8日的野火中被摧毀，一家人被迫疏散到現在夷為平地的歷史城鎮拉海納（Lahaina）。他回憶，下午3時30分開始有煙霧飄出，並且越來越濃厚，接著遠處傳來爆炸聲，1小時過後野火已經燒到隔壁院子。

▲野火迅速蔓延，居民幾乎快要來不及逃生。（上圖／達志影像／美聯社；下圖／路透社）



達斯汀回憶，「和我一起工作的大家，我在銀行和雜貨店見過的人，我所認識的每個人現在都無家可歸了。我可以說，拉海納的一切都沒了。」由於島上基地台被毀，電話服務中斷， 因此他與許多家族成員仍然失聯，他也擔心死亡人數遠高於官方數據，「這是我們的家園，也是許多人的家園，其中許多還是數代同堂的家庭。很多人失蹤了。」

▲歷史悠久的旅遊小鎮拉海納災情慘重。（圖／路透）



女遊客貝拉（Bella Adorable）表示，她與家人8日行駛濱海的哈納公路（Hana Highway），展開一整天環島之旅，傍晚才得知火災肆虐全島，根本沒有路可以回家。火災前一晚，他們才前往拉海納最負盛名的臨海街（Front Street）觀光，未料僅隔一日竟成廢墟。