1.2萬人急搬家！俄軍猛轟庫皮揚斯克　烏克蘭疏散東北37村居民

▲庫皮揚斯克當局指控俄羅斯持續猛轟該地,導致當局不得不下令東北前線周邊37個定居點的民眾緊急撤離。(圖/翻攝自推特)

記者葉睿涵/編譯

烏克蘭東北部城鎮庫皮揚斯克(Kupiansk)當局透露,有鑑於俄羅斯持續對當地發動猛烈砲擊,烏克蘭政府不得不在10日強制疏散東北前線周邊37個定居點的民眾。

據BBC報導,庫皮揚斯克當局10日在一份聲明中指出,政府正在撤離當地2個城鎮與35個村莊約1.2萬名民眾,而相關地區的平民將被疏散到烏克蘭的「安全區域」。當局強調,鑒於安全形勢嚴峻,因此他們敦促弱勢居民「不要忽視自己和親人的安全」,盡快撤離。

庫皮揚斯克是烏克蘭重要的運輸與物流區域中心。自俄烏戰爭爆發以來,當地就頻頻發生激烈戰鬥,而這也不是烏克蘭政府第一次對當地下達疏散令。今年3月,當局就曾以俄羅斯攻擊增加為由,下令市內所有兒童與行動不便者必須緊急撤離。

Ukrainian authorities is making plans to evacuate civilians from Kupiansk, in the Kharkiv region, as Russians advances towards the city pic.twitter.com/7mljpMhRU7