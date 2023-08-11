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1.2萬人急搬家！俄軍猛轟庫皮揚斯克　烏克蘭疏散東北37村居民

▲▼庫皮揚斯克當局指控俄羅斯持續猛轟該地，導致當局不得不下令東北前線周邊37個定居點的民眾緊急撤離。（圖／翻攝自推特）

▲庫皮揚斯克當局指控俄羅斯持續猛轟該地，導致當局不得不下令東北前線周邊37個定居點的民眾緊急撤離。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／編譯

烏克蘭東北部城鎮庫皮揚斯克（Kupiansk）當局透露，有鑑於俄羅斯持續對當地發動猛烈砲擊，烏克蘭政府不得不在10日強制疏散東北前線周邊37個定居點的民眾。

據BBC報導，庫皮揚斯克當局10日在一份聲明中指出，政府正在撤離當地2個城鎮與35個村莊約1.2萬名民眾，而相關地區的平民將被疏散到烏克蘭的「安全區域」。當局強調，鑒於安全形勢嚴峻，因此他們敦促弱勢居民「不要忽視自己和親人的安全」，盡快撤離。

庫皮揚斯克是烏克蘭重要的運輸與物流區域中心。自俄烏戰爭爆發以來，當地就頻頻發生激烈戰鬥，而這也不是烏克蘭政府第一次對當地下達疏散令。今年3月，當局就曾以俄羅斯攻擊增加為由，下令市內所有兒童與行動不便者必須緊急撤離。

時隔不到半年，當局最近又因俄軍在哈爾科夫地區（Kharkiv）的攻勢愈發猛烈，再次促請民眾緊急疏散。當局證實，波多利村（Podoly）有一棟民宅在當地10日被俄羅斯砲彈擊中，導致一名女子死亡，一名男子受傷。

在最新的簡報中，俄羅斯國防部宣布俄軍在庫皮揚斯克的突擊部隊已在庫皮揚斯克東北前線擁有更好的陣地，反駁基輔有關俄羅斯在相關區域加強襲擊的說法。不過烏克蘭軍方卻聲稱，其部隊「成功擊退」了俄羅斯的襲擊。BBC強調，交戰雙方的言論尚未得到外媒的獨立證實。

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