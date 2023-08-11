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11歲女童遭繼父性侵懷孕！　醫院逼她「生下來」　拒幫墮胎

▲▼ 女童,女孩,小孩,孩童。（圖／CFP）

▲女童自6歲起就遭到家暴，11歲因被繼父性侵懷孕。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

秘魯一名11歲女童長期遭到繼父家暴與性侵，而她上個月卻發現自己懷孕13周。儘管繼父隨即被拘留，但是很快就被釋放。女童與母親、其他兄弟姊妹雖然已經受到安置，但是女童本人卻被負責單位要求不准墮胎。對方還聲稱，性侵並未被納入「治療性墮胎」的選項中。

根據《每日郵報》報導，化名米拉的這名11歲秘魯女童6歲起就遭到繼父的毆打，並長期淪為繼父的洩慾玩具。除了米拉本人，她的母親與其他3名兄弟姊妹也經常受到繼父的家暴，其中包含1名僅4個月大的嬰兒。米拉7月被發現已懷孕13周，她的母親忍無可忍，終於報案。

雖然米拉與母親、其他兄弟姊妹被當局安置到避難所，警方也隨即逮捕米拉的繼父，但是因為法院駁回預防性拘留的請求，因此警方不久後也只能將他釋放。米拉的母親悲痛表示，自己也長期受到丈夫家暴，無法保護女兒，丈夫還時常威脅要殺了她。每當丈夫性侵米拉時，就會將她關在門外，並警告她一旦告訴鄰居，就要殺了她。

米拉的母親表示，她不斷要求讓米拉終止妊娠，但是政府的保護機構卻遲遲沒有提供安全墮胎的方案。政府將此案轉介給地區醫院，但是地區醫院的董事會卻拒絕為米拉進行墮胎手術，甚至對外聲稱米拉已經告訴他們自己不想墮胎。董事會強調，「性侵並未被列入治療性墮胎的法律。」

這起案例已經引起國際重視，秘魯促進與捍衛性與生殖權利中心（PROMSEX）敦促當局應該重新調查此案，目前秘魯的「婦女與弱勢群體部」已經同意由一個新的醫學委員會審查此案。

秘魯聯合國難民事務高級專員辦事處（UNHCR）與聯合國婦女署發表一項共同聲明，表達對這名兒童的深刻關切，並呼籲秘魯政府採取行動，讓米拉在懷孕22周內接受安全的墮胎手術。

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