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蘭恩颱風預計下周「貫穿日本」！　日氣象廳最新路徑曝

▲蘭恩颱風。（圖／日本氣象廳）

▲蘭恩颱風預計將貫穿日本。（圖／日本氣象廳）

記者王佩翊／編譯

卡努颱風剛掃過西日本外海往南韓移動，導致九州地區交通大受影響，如今第7號颱風「蘭恩」也蓄勢待發，有可能在15日、16日貫穿日本，再度為日本帶來強風暴雨，預計在盂蘭盆節連假出遊的人勢必將受到影響。

日本氣象廳指出，蘭恩颱風11日上午11時的中心位置在北緯27度、東經143度，正緩慢往北邊移動，中心氣壓940百帕，近中心最大風速每秒45公尺，瞬間最大陣風每秒65公尺，為強烈颱風（日本定義：最大風速大於等於44 m/s、小於 54m/s），預計今晚開始移動方向微轉西。

從氣象廳的預測路徑可以看到，蘭恩可能從日本南部往西北前進，並在15日夾帶強烈風雨接近，甚至是登陸並貫穿日本。而颱風對日本影響最大的時間大概會落在15日至16日，屆時正逢盂蘭盆節連假，因此氣象廳也提醒，有返鄉或出遊計畫的民眾應該提前做好準備。

本州地區最快13日就會迎來大雨，伊豆群島13日至14日會有強風。而東海與關東靠近太平洋側的地區，則會有斷斷續續的降雨。蘭恩15日將會靠近近畿到關東等範圍，有可能會從此登陸日本，隨後北上。雖然蘭恩的路徑仍有可能出現變化，但是勢必會對盂蘭盆節連假的交通造成影響。

蘭恩離開後，日本自18日起將再度迎來大範圍酷暑，全日本各地普遍超過35度，就算是晚上溫度也難以降低。

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