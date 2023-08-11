　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

厄瓜多總統候選人遇害　哥倫比亞籍7嫌身分曝光！美FBI協助調查

▲▼厄瓜多總統候選人維拉維森修（Fernando Villavicencio）9日出席造勢活動遭槍殺身亡。（圖／路透）

▲ 維拉維森修在造勢活動現場遇刺。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

厄瓜多總統候選人維拉維森修（Fernando Villavicencio）9日出席造勢活動遇刺喪命，警方現已拘捕6名嫌犯，加上一名在槍戰中身亡的嫌犯，7人皆為哥倫比亞公民，現正追查這起事件幕後黑手，並請求美方協助調查。

綜合《路透》及BBC，維拉維森修過去對組織犯罪問題直言不諱，是少數直指國家腐敗與政府官員有關的候選人之一，在距離大選不到2周時遇害，對國家帶來衝擊，部分候選人暫停競選活動，暴力事件日益頻繁的問題也成為關注焦點。

政府10日表示，與警方槍戰中傷重不治的一名嫌犯7月曾因武器相關指控被捕，其餘6名嫌犯則屬於有組織的犯罪集團。警方當天稍晚證實，7人皆為哥倫比亞國籍。

▲▼ 厄瓜多總統候選人費爾南多·維拉維森西奧（Fernando Villavicencio）9日遭暗殺（圖／路透）

▲ 維拉維森修過去對國家腐敗及組織犯罪問題相當敢言（圖／路透）

內政部長薩帕塔（Juan Zapata）當天在記者會上說明，警方已經逮捕並拘留第一批主要作案人，7名嫌犯包括Andres M、Jose N、Eddy G、Camilo R、Jules C、Jhon Rodriguez及Mr Zapata，並搜出一把步槍、一把衝鋒槍、4把手槍、3枚手榴彈、4箱彈藥、2輛摩托車及一輛贓車，誓言動用一切行動及調查能力，揪出犯案動機及幕後黑手。

厄瓜多總統拉索（Guillermo Lasso）案發後宣布，全國進入2個月緊急狀態，但大選將照計畫在20日舉行，認為幕後黑手是犯罪組織，企圖破壞選舉，已要求美國聯邦調查局（FBI）協助調查，探員很快就會抵達。

ET快訊
真的掰了！花旗宣布「刪除粉絲團」　各分行15：30終止營業
三重預售案原定明年完工　現場卻「雜草一片」
史上最慘天災！夏威夷53死　「4因素」釀火勢狂燒
搬運工倒在世界第2高峰！50登山客跨過身體...讓他活活等死
校園旁25棵路樹遭斷頭！　兇手是隔壁里長
快訊／國家警報狂響！大雷雨狂炸5縣市
75歲余天健檢　發現「7公分大肝囊腫」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

史上最慘天災！夏威夷野火53死　「4重因素」釀火勢狂燒

搬運工倒在世界第2高峰K2！50登山客跨過身體...讓他活活等死

吃巧克力咬到硬塊　女子吐出來驚見「人類手指」

1.2萬人急搬家！俄軍猛轟庫皮揚斯克　烏克蘭疏散東北37村居民

才剛過完戰勝節　北韓又要閱兵？平壤飛行場「數百台車輛」聚集

金融海嘯來襲「她竟從哈佛退學創業」　7年後百億天價賣掉公司

死帽菇連奪3命！男吃下妻子義大利麵　差點被「世界最毒菇」害死

厄瓜多總統候選人遇害　哥倫比亞籍7嫌身分曝光！美FBI協助調查

蘭恩颱風預計下周「貫穿日本」！　日氣象廳最新路徑曝

賴清德周末低調過境美國　知情人士曝：計劃今年再派副手訪美

真正的炫富女童！14歲網紅Lil Tay離世　炫豪宅名車：我浴室所有東西都比你房租貴

遇賊偷車傻阿金上前討摸　陪玩1分鐘還目送他牽走

重機下陽金公路S型彎道　撞凹轉彎車送醫不治

88會館首腦郭哲敏上銬返台！　傳黑幫懸賞6千萬...警重兵戒備

林襄「沒否認」熱戀馬傑森　甜喊：希望大家給我一點點空間＞＜

茵聲曝分手劉書宏主因「我心眼太小」！　遭小S逼問「他劈腿？」：跟大家都友好

IDF戰機引擎起火迫降　空軍：飛行員處置得宜

豪雨衝擊雙北「水淹半輪高」　民眾、員警冒雨推車畫面曝

師秀特殊才藝把「8→啵」　完美唸完順口溜學生驚呼

女玩水染「食腦變形蟲」亡！　業者哽咽喊冤：每天都投氯

史上最慘天災！夏威夷野火53死　「4重因素」釀火勢狂燒

搬運工倒在世界第2高峰K2！50登山客跨過身體...讓他活活等死

吃巧克力咬到硬塊　女子吐出來驚見「人類手指」

1.2萬人急搬家！俄軍猛轟庫皮揚斯克　烏克蘭疏散東北37村居民

才剛過完戰勝節　北韓又要閱兵？平壤飛行場「數百台車輛」聚集

金融海嘯來襲「她竟從哈佛退學創業」　7年後百億天價賣掉公司

死帽菇連奪3命！男吃下妻子義大利麵　差點被「世界最毒菇」害死

厄瓜多總統候選人遇害　哥倫比亞籍7嫌身分曝光！美FBI協助調查

蘭恩颱風預計下周「貫穿日本」！　日氣象廳最新路徑曝

賴清德周末低調過境美國　知情人士曝：計劃今年再派副手訪美

macOS更新出現災情　用戶無法掌控「定位資訊」

宜蘭冬山慈濟祖宮違建超大新廟　2罰、4停工不怕！縣府今強拆

新北降大雨　侯友宜警戒下3指示

碧砂轉型遊艇港　謝國樑：考慮引進水陸兩棲巴士

《音樂主理人》10強誕生！殘酷賽事逼淘汰者相互淘汰

秘戀樂天女神林襄　馬傑森低調：繼續努力練習

隔著玻璃噴水　2蛙同步「張大嘴＋左右搖晃」飼主曝背後原因

賴清德明出訪將過境美國　大陸宣布「東海軍演」

食腦蟲奪命！專家曝調查2關鍵：「水池投氯足」原蟲難活

百分百速配！「5星座組合」婚姻模式令人羨慕　第1名根本神仙眷侶

陸女坐按摩椅「頭髮被絞」　痛到崩潰不斷哭號：救我

國際熱門新聞

高中生「躲學校廁所」創公司　身價破6億

煉獄！夏威夷像被炸彈炸過　千人下落不明

夏威夷大火53人喪命　拜登宣布重大災難

搬運工倒在世界第2高峰K2！無人救援活活等死

34歲外送員過世　1周沒人發現流出屍水

19歲正妹美人計色誘　男被「注射毒針」殺害

研究：火星曾出現乾濕交替氣候

「我開槍打死那女的」　美6歲童射殺女師

公司出包多付薪水　他裝死不還下場慘了

夏威夷野火原因是什麼？　53死史上最嚴重

美國CPI年增率3.2%　13個月來首回升

俄軍飛彈夜襲　烏克蘭大城札波羅熱3死9傷

白宮發起AI挑戰賽　總獎金近6億

巴拿馬運河大塞船　長榮也遭殃

更多熱門

相關新聞

賴清德將低調過境美國　計劃再派副手訪美

賴清德將低調過境美國　計劃再派副手訪美

台灣副總統兼民進黨總統參選人賴清德將在前往巴拉圭總統就職典禮之時，分別於8月12至13日以及8月16至17日過境紐約與舊金山。美媒彭博社11日指出，美方致力於在支持台灣民主選舉與避免北京對訪問反應過激間取得平衡，而知情人士更透露，賴清德的團隊希望今年再派其副手訪美，不過其副手人選還未被證實。

煉獄！夏威夷像被炸彈炸過　千人下落不明

煉獄！夏威夷像被炸彈炸過　千人下落不明

手機沒訊號　5人受困火場iPhone救命

手機沒訊號　5人受困火場iPhone救命

水塔飄出詭異濃煙　2男1女陳屍底部

水塔飄出詭異濃煙　2男1女陳屍底部

夏威夷大火53人喪命　拜登宣布重大災難

夏威夷大火53人喪命　拜登宣布重大災難

關鍵字：

厄瓜多北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

馬傑森前女友「被讚比林襄正」　本人首發聲！

台鋁秀泰影城停業　商場怒控：欠數千萬

高中生「躲學校廁所」創公司　身價破6億

阿宏3.0！正妹女研究生約遊高雄被丟包

即／馬國畢酒駕「新北一路開回南港」　酒測值曝

他送飲料幫插吸管　被女同事偷倒掉

你有領到？最新勞工「平均薪資」曝

大陸挖到「史上最大金礦592噸」　價值破8800億元

18歲高中生繼承爺爺房產！為買機車半價賤賣

14歲網紅Lil Tay沈默一天：被駭

台妹港鐵月台換衣秀爆乳！　身分曝光「私照超有料」

北屯色男「求哄睡」她心軟入房　慘遭性侵3次

八點檔女星6年前參加「現任丈夫」婚禮！

一句話證明去過台灣！陸客秒回「7字」：從沒聽過

馬傑森月薪8萬　與林襄薪資差距曝！網讚好女孩

更多

最夯影音

更多
真正的炫富女童！14歲網紅Lil Tay離世　炫豪宅名車：我浴室所有東西都比你房租貴

真正的炫富女童！14歲網紅Lil Tay離世　炫豪宅名車：我浴室所有東西都比你房租貴
遇賊偷車傻阿金上前討摸　陪玩1分鐘還目送他牽走

遇賊偷車傻阿金上前討摸　陪玩1分鐘還目送他牽走

重機下陽金公路S型彎道　撞凹轉彎車送醫不治

重機下陽金公路S型彎道　撞凹轉彎車送醫不治

88會館首腦郭哲敏上銬返台！　傳黑幫懸賞6千萬...警重兵戒備

88會館首腦郭哲敏上銬返台！　傳黑幫懸賞6千萬...警重兵戒備

林襄「沒否認」熱戀馬傑森　甜喊：希望大家給我一點點空間＞＜

林襄「沒否認」熱戀馬傑森　甜喊：希望大家給我一點點空間＞＜

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面