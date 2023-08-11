厄瓜多總統候選人遇害　哥倫比亞籍7嫌身分曝光！美FBI協助調查

▲ 維拉維森修在造勢活動現場遇刺。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

厄瓜多總統候選人維拉維森修（Fernando Villavicencio）9日出席造勢活動遇刺喪命，警方現已拘捕6名嫌犯，加上一名在槍戰中身亡的嫌犯，7人皆為哥倫比亞公民，現正追查這起事件幕後黑手，並請求美方協助調查。

綜合《路透》及BBC，維拉維森修過去對組織犯罪問題直言不諱，是少數直指國家腐敗與政府官員有關的候選人之一，在距離大選不到2周時遇害，對國家帶來衝擊，部分候選人暫停競選活動，暴力事件日益頻繁的問題也成為關注焦點。

政府10日表示，與警方槍戰中傷重不治的一名嫌犯7月曾因武器相關指控被捕，其餘6名嫌犯則屬於有組織的犯罪集團。警方當天稍晚證實，7人皆為哥倫比亞國籍。

▲ 維拉維森修過去對國家腐敗及組織犯罪問題相當敢言（圖／路透）

內政部長薩帕塔（Juan Zapata）當天在記者會上說明，警方已經逮捕並拘留第一批主要作案人，7名嫌犯包括Andres M、Jose N、Eddy G、Camilo R、Jules C、Jhon Rodriguez及Mr Zapata，並搜出一把步槍、一把衝鋒槍、4把手槍、3枚手榴彈、4箱彈藥、2輛摩托車及一輛贓車，誓言動用一切行動及調查能力，揪出犯案動機及幕後黑手。

厄瓜多總統拉索（Guillermo Lasso）案發後宣布，全國進入2個月緊急狀態，但大選將照計畫在20日舉行，認為幕後黑手是犯罪組織，企圖破壞選舉，已要求美國聯邦調查局（FBI）協助調查，探員很快就會抵達。