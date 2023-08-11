藍委稱核廢料放哪是白痴問題　他挖侯友宜主張：到底誰比較白痴？

▲國民黨總統參選人侯友宜。（圖／記者許靖騏攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜10日拋出核能政策，外界質疑立場轉彎及核廢料存放問題，國民黨黨團副書記長吳怡玎則批評「核廢料放哪裡是白痴問題。」對此，民進黨立委參選人吳崢11日批評，藍委為了護航侯友宜說核廢料是白癡議題，但侯友宜過去說「沒有能力處理核廢料，就沒有資格使用核電」，現在到底誰比較白痴？

吳崢表示，核廢料一直放在新北市裡，包括核一、核二的核廢料，都還放在核電廠的燃料冷卻池裡。吳怡玎的意思難道是侯友宜認為，主張重啟核電後，未來新產生的核廢料，都就地貯存、就地處置，永遠放在新北市裡嗎？

吳崢質疑，這就是侯友宜的核廢料處置方案嗎？侯友宜不僅表態重啟核電，更主張將核廢料永遠放新北，請問如何跟新北市民交代？

吳崢批評，更誇張的是，吳怡玎竟說核廢料放哪裡是白痴問題。過去侯友宜曾大聲探討核廢問題，說「沒有能力處理核廢料，就沒有資格使用核電」、「核廢料是新北市心中的痛」。現在為了護航侯友宜180度髮夾彎的能源政策，竟說討論核廢料是白痴問題，簡直雙重標準又自打臉，「侯友宜背叛過去主張、背叛當初對新北市民的承諾，到底是誰比較白痴？」