19歲正妹美人計色誘　 57歲男被5人綁在椅子上「注射毒針」殺害

▲英國男子遭到設局殺害。（圖／翻攝自推特）

記者李振慧／綜合報導

英國57歲男子阿帕佩(Murat Arpapay)在土耳其居住時，結識19歲女子珀西克利(Muhterem Percikli)，上月卻突然被人發現陳屍在公寓中，人被綁在椅子上，體內還被注射化學物質導致死亡，警方目前已鎖定5名凶嫌，懷疑死者是中了美人計色誘而遭到殺害。

在土耳其居住的57歲男子阿帕佩，上月27日被發現陳屍在出租公寓中，警方調閱監視器發現，阿帕佩抵達公寓時，身旁還跟著19歲女子珀西克利，對方疑似是死者的女友。

Bahçelievler'de günlük kiralanan daireye götürüldükten sonra öldürülen ve cesedi apartman boşluğunda bulunan Murat Arpapay (57)'ın ölüm nedeni Adli Tıp raporuyla ortaya çıktı. Evinde sakladığı paraları çalmak için plan yapan şüphelilerin Arpapay'ı vücuduna kimyasal sıvı enjekte… pic.twitter.com/mBW8b8nNI7 — Serkan Tanyildizi (@srkntnyldz) August 10, 2023

警方逮捕女子後，又逮捕到4名凶嫌，發現4人在死者進入公寓後不久也跟著前往公寓。調查發現，凶嫌巴薩克(Ersen Basak)結識阿帕佩後，得知他1人在土耳其居住，並且把家人從英國寄來的錢都存放在家中，所以刻意安排珀西克利接近阿帕佩並且交往，之後5人一起謀財害命。

事發當天，凶嫌闖進阿帕佩公寓，將他雙手反綁在椅子上，把人打暈後注射化學物質將他殺害，之後便將屍體扔進大樓通風井。警方目前已逮捕珀西克利與另一名凶嫌，正在追捕另外3名凶嫌。