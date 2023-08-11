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2男1女一起陳屍水塔底部　「飄出詭異濃煙」3人為了救狗全死

2男1女一起陳屍在水塔底部　「寵物犬意外墜水」3人為了救狗全死。（圖／翻攝自Bastrop County Sheriff`s Office）

▲3人為了救寵物犬身亡。（圖／翻攝自Bastrop County Sheriff's Office）

記者李振慧／綜合報導

佛州37歲男子加西亞(Delvys Garcia)、26歲女子丹妮絲(Denise Martinez)與45歲男子諾爾(Noel Vigil-Benitez)在德州打獵時，隨行寵物犬掉入地下水塔，他們為了救狗也跟著跳入，結果3人全數身亡，警方後來從水塔中找到3人和狗的遺體，案件正在進行調查。

警方9日凌晨1時左右接到報案，得知當地一地下水塔發生事件，抵達後發現水塔傳出濃烈的煙霧，好不容易把溺水者救出時，3人與狗均已經死亡，警方懷疑可能是其中1人為了救狗，才會跳入寬約1.2公尺、深2.4公尺的蓄水箱中，其他2人是為了救人才會跟著跳下去。

警方表示，由於水塔中含有硫化氫 (Hydrogen sulfide)氣體，3人應該是因為吸入硫化氫導致昏迷，因此沉到水塔底部。資料指出，硫化氫會對人體眼睛和呼吸系統造成刺激，導致呼吸暫停、昏迷、抽搐、頭暈、頭痛等症狀。

事發當時，其實還有第4名男子和3名死者一起行動，他向警方表示，因為寵物犬跳下車後突然消失，所以他們透過項圈的追蹤裝置找狗，不過他沒有跟著一起跳入水塔。遺體目前已送去進行驗屍。

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