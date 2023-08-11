首爾殺人犯外貌自卑！失戀後「沉迷射擊電玩」　匿名罵網紅像同性戀

▲首爾新林洞隨機殺人犯趙宣7月28日移送檢方，首度在鏡頭前公開露面。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

南韓近來連續爆發2起大型隨機殺人案，其中33歲的男性趙宣7月21日下午選擇在首爾市冠岳區新林洞犯案，造成1死、3輕重傷的慘劇。檢方調查發現，趙宣沉迷第一人稱視角射擊電玩，甚至無法區別遊戲和現實世界，其外貌激起強烈自卑感，加上受失戀、經濟困頓、家庭破碎所苦，最後選擇犯案。

7月21日下午2時，首爾特別市冠岳區地鐵新林站4號出口附近發生駭人聽聞的隨機殺人案，兇嫌為1990年生的趙宣（조선，音譯），他7月28日從首爾冠岳警察署移送檢方關押時，首度以不戴口罩遮掩的姿態在鏡頭前曝光，韓媒評論他身高目測僅165公分、身材肥胖，恐怕是引起內心自卑的主因。

▲南韓警方決定公開新林站隨機殺人兇嫌趙賢的長相，左為身份證照片、右為做案時監視器影像。（圖／首爾警察廳）

根據《韓聯社》，南韓中央地方檢察廳專案搜查小組今（11）日決定將趙宣羈押起訴，檢方同時向媒體公佈此前的調查結果，表示趙宣沉迷於第一人稱視角的射擊電玩遊戲，不僅無法分清楚現實和遊戲世界的差別，更因長期以來無法宣洩內心累積的不滿和挫折情緒，在濃厚自卑心理作祟下，才選擇向同儕男性犯案。

檢方指出，趙宣犯案當天從仁川廣域市西區的住處「搭霸王車」，前往望於首爾特別市衿川區的祖母家，過程中遭到計程車司機報警控訴未付車錢，為了不讓警方事後調查時逮到他「預謀犯罪」的不良紀錄，他下午1時59分在某超市竊取2把刀具，之後又搭乘計程車前往地鐵新林站，同樣也是坐霸王車。

抵達目的地後，趙宣7月21日下午2時7分在地鐵新林站附近開始做案，首先他在距離4號出口80多公尺處的某商家巷口，瞄準一名正在和不動產仲介商通話的22歲年輕男性A某，他持兇器狠刺A某多達18刀，導致對方重傷身亡，接著他又在巷弄中隨機砍殺3名30多歲的男性，造成對方輕重傷，他在和警方展開追逐戰後被逮捕。

▼首爾市冠岳區地鐵新林站4號出口附近爆發隨機殺人案，現場血跡斑斑。（圖／CFP）

▲一名20多歲年輕男性在首爾地鐵新林洞站4號出口附近遭遇隨機殺人死亡，民眾7月22日在現場持白菊哀悼。（圖／路透）

據悉，重傷身亡的A某家境困頓、且罹患不易止血的罕病，即便修能（相當於台灣的學測）前母親病逝，他依舊撐起為母親治喪、照顧年幼弟弟的重責大任，苦讀後進入理想大學，甚至還擔任該屆學生會長，案發前本來計畫要前往新林洞打探租金便宜的套房，豈料卻慘遭趙宣毒手，人生被迫劃下休止符。

檢方調查指出，趙宣重度沉迷第一人稱視角的射擊遊戲，就連犯案當天早晨都在觀看遊戲影片，經過比對後更發現，趙宣犯下隨機殺人案時特有的動作、行徑，和電玩遊戲裡的角色相似，更顯示趙宣可能將被害男性視為遊戲裡的攻擊對象，彷彿沉浸在持槍射擊打怪的遊戲世界中。

檢方也發現，趙宣曾於去年12月27日在網路論壇上匿名發文，指稱某電競YouTuber「很像男同性戀」，恐觸犯公然侮辱罪。

▲趙賢犯下隨機殺人案，導致1死3傷。（圖／達志影像／newscom）

檢方引用先前警方的調查結果，表示趙宣犯案前後心思縝密，早在選擇作案前就將自己的iPhone手機初始化設定，還持鐵槌砸毀住處的桌上型電腦，就是為了不讓警方掌握到和預謀犯案有關的證據。

檢方為趙宣安排接受心理深層分析，結果顯示趙宣因為經歷家庭關係破裂、無法適應社會生活、失戀、經濟困頓等多項挫敗，導致他對現實生活極為不滿，引發他對同儕男性抱持強烈的自卑和敵視心理，為了宣洩累積已久的憤怒才選擇針對陌生同儕男性隨機殺人。

另外，檢方還先後以證人身份傳喚趙宣35名的家人朋友接受調查，同時調閱趙宣求學時的校園紀錄、銀行帳戶交易紀錄、通話內容，深度剖析趙宣的犯罪心理和動機。

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