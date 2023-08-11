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女婚攝睡了老公！新娘氣炸　拿「不雅性愛照」要求退費

▲▼ 結婚,婚禮,宴客,新娘,婚紗,白紗,禮服。（圖／CFP）

▲國外一名新娘婚後發現，婚禮當時的女攝影助理竟然與丈夫有染。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

國外一名婚禮攝影日前接到一個有一定難度的案子，以至於原本的助理無法勝任，於是他便臨時找來另一人擔任助手，怎知事後他卻被新娘要求退款。原來是他找來的攝影助理竟在婚禮後勾搭上新郎，並發生性關係，甚至還有照片留存。無奈的他找上該名女助理，沒想到對方還聲稱，「我們是開放式關係，我覺得沒差。」

根據《每日郵報》報導，婚攝「Wedding Dude」在網路論壇Reddit的婚禮版PO出個人經歷。他寫道，自己在今年夏天接到了一個婚禮拍攝的委託，但是因為案子有一定的難度，他的助理無法勝任，因此他便從網路上找來另一名20多歲的女攝影助理來擔任自己的助手。

婚禮結束後，他把照片修好並交給客戶結案，然而近日卻突然收到來自新娘的電子郵件。新娘直接在信裡要求這名婚攝退款，因為該名女攝影助理竟在婚禮後勾搭上新郎，並與他發生性關係，直接成為小三。新娘為了證明自己所言為真，還附上丈夫手機裡的出軌照片。

婚攝無奈求助網友問道，「我還沒有回覆，請問我該怎麼做？她雇用我做了一份工作，如今工作完成，後續成品也交給她了。而且攝影助理是外包的，並不是我的員工。雖然我很同情她的遭遇，但是這是一大筆錢，她必須為我的勞動力付出回報。」

該名婚攝事後也直接找上攝影助理，對方一開始雖否認勾引人夫，但是在他提到有照片留存後，女方才稱雙方是「開放式關係」，並表示自己認為沒有什麼關係。

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