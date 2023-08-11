　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

金融海嘯來襲「她竟從哈佛退學創業」　7年後百億天價賣掉公司

▲▼艾莉克莎（Alexa von Tobel）從哈佛商學院退學，創辦個人理財顧問平台LearnVest，7年後以3.75億美元（約當時新台幣116億元）轉手賣掉。（圖／翻攝Instagram@alexavontobel）

▲艾莉克莎從哈佛退學創業，7年後以3.75億美元（約當時新台幣116億元）賣掉公司。（圖／翻攝Instagram@alexavontobel）

記者吳美依／綜合報導

2008年金融海嘯爆發，來自美國的艾莉克莎（Alexa von Tobel）卻毅然從哈佛商學院退學，創辦個人理財顧問平台LearnVest。當時年僅24歲的她飽受親友質疑，但歷經7年不懈努力，不僅用戶人數突破150萬，最終甚至以3.75億美元（約當時新台幣116億元）轉手賣掉公司。

2007年，艾莉克莎在摩根史坦利（Morgan Stanley）擔任分析師，一年後進入哈佛商學院進修，希望尋求更多培訓及人脈。但金融海嘯來襲時，她的直覺告訴自己，人們現在就需要個人財務協助，於是咬牙從哈佛退學創業。

艾莉克莎回憶，這是「此生最恐懼」的一次決定，她被閨蜜懷疑發瘋了，搭飛機前往紐約時，甚至害怕到哭出來。但在接下來一年內，艾莉克莎從創投公司和天使投資人那裡募得逾百萬美元，7年期間業績飆漲，2015年把LearnVest出售給美國金融巨頭西北相互（Northwestern Mutual）。

▲▼艾莉克莎（Alexa von Tobel）從哈佛商學院退學，創辦個人理財顧問平台LearnVest，7年後以3.75億美元（約當時新台幣116億元）轉手賣掉。（圖／翻攝Instagram@alexavontobel）

▲艾莉克莎在西北相互的活動上發表演說。（圖／翻攝Instagram@alexavontobel）

艾莉克莎現在擔任投資公司Inspired Capital創始人兼管理合夥人，她把最初成就歸功於詳盡商業計畫及堅定信心，因為當年針對一般老百姓的理財顧問市場，需求非常迫切，服務卻明顯不足。

艾莉克莎接受CNBC採訪時說，絕不能讓自己被初期成功沖昏頭，這不意味著必須永遠活在害怕失敗的恐懼中，而是在努力工作的同時，避免陷入可能導致重大錯誤的過度自信，「沒有一位優秀企業家會真正覺得『一切都很棒』，總會處於一種非常健康的偏執狂狀態」。

ET快訊
真的掰了！花旗宣布「刪除粉絲團」　各分行15：30終止營業
三重預售案原定明年完工　現場卻「雜草一片」
史上最慘天災！夏威夷53死　「4因素」釀火勢狂燒
搬運工倒在世界第2高峰！50登山客跨過身體...讓他活活等死
校園旁25棵路樹遭斷頭！　兇手是隔壁里長
快訊／國家警報狂響！大雷雨狂炸5縣市
75歲余天健檢　發現「7公分大肝囊腫」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

史上最慘天災！夏威夷野火53死　「4重因素」釀火勢狂燒

搬運工倒在世界第2高峰K2！50登山客跨過身體...讓他活活等死

吃巧克力咬到硬塊　女子吐出來驚見「人類手指」

1.2萬人急搬家！俄軍猛轟庫皮揚斯克　烏克蘭疏散東北37村居民

才剛過完戰勝節　北韓又要閱兵？平壤飛行場「數百台車輛」聚集

金融海嘯來襲「她竟從哈佛退學創業」　7年後百億天價賣掉公司

死帽菇連奪3命！男吃下妻子義大利麵　差點被「世界最毒菇」害死

厄瓜多總統候選人遇害　哥倫比亞籍7嫌身分曝光！美FBI協助調查

蘭恩颱風預計下周「貫穿日本」！　日氣象廳最新路徑曝

賴清德周末低調過境美國　知情人士曝：計劃今年再派副手訪美

真正的炫富女童！14歲網紅Lil Tay離世　炫豪宅名車：我浴室所有東西都比你房租貴

遇賊偷車傻阿金上前討摸　陪玩1分鐘還目送他牽走

重機下陽金公路S型彎道　撞凹轉彎車送醫不治

88會館首腦郭哲敏上銬返台！　傳黑幫懸賞6千萬...警重兵戒備

林襄「沒否認」熱戀馬傑森　甜喊：希望大家給我一點點空間＞＜

茵聲曝分手劉書宏主因「我心眼太小」！　遭小S逼問「他劈腿？」：跟大家都友好

IDF戰機引擎起火迫降　空軍：飛行員處置得宜

豪雨衝擊雙北「水淹半輪高」　民眾、員警冒雨推車畫面曝

師秀特殊才藝把「8→啵」　完美唸完順口溜學生驚呼

女玩水染「食腦變形蟲」亡！　業者哽咽喊冤：每天都投氯

史上最慘天災！夏威夷野火53死　「4重因素」釀火勢狂燒

搬運工倒在世界第2高峰K2！50登山客跨過身體...讓他活活等死

吃巧克力咬到硬塊　女子吐出來驚見「人類手指」

1.2萬人急搬家！俄軍猛轟庫皮揚斯克　烏克蘭疏散東北37村居民

才剛過完戰勝節　北韓又要閱兵？平壤飛行場「數百台車輛」聚集

金融海嘯來襲「她竟從哈佛退學創業」　7年後百億天價賣掉公司

死帽菇連奪3命！男吃下妻子義大利麵　差點被「世界最毒菇」害死

厄瓜多總統候選人遇害　哥倫比亞籍7嫌身分曝光！美FBI協助調查

蘭恩颱風預計下周「貫穿日本」！　日氣象廳最新路徑曝

賴清德周末低調過境美國　知情人士曝：計劃今年再派副手訪美

macOS更新出現災情　用戶無法掌控「定位資訊」

宜蘭冬山慈濟祖宮違建超大新廟　2罰、4停工不怕！縣府今強拆

新北降大雨　侯友宜警戒下3指示

碧砂轉型遊艇港　謝國樑：考慮引進水陸兩棲巴士

《音樂主理人》10強誕生！殘酷賽事逼淘汰者相互淘汰

秘戀樂天女神林襄　馬傑森低調：繼續努力練習

隔著玻璃噴水　2蛙同步「張大嘴＋左右搖晃」飼主曝背後原因

賴清德明出訪將過境美國　大陸宣布「東海軍演」

食腦蟲奪命！專家曝調查2關鍵：「水池投氯足」原蟲難活

百分百速配！「5星座組合」婚姻模式令人羨慕　第1名根本神仙眷侶

土耳其人行道天降落石　父「肉身護女」脊椎斷

國際熱門新聞

高中生「躲學校廁所」創公司　身價破6億

煉獄！夏威夷像被炸彈炸過　千人下落不明

夏威夷大火53人喪命　拜登宣布重大災難

搬運工倒在世界第2高峰K2！無人救援活活等死

34歲外送員過世　1周沒人發現流出屍水

19歲正妹美人計色誘　男被「注射毒針」殺害

研究：火星曾出現乾濕交替氣候

「我開槍打死那女的」　美6歲童射殺女師

公司出包多付薪水　他裝死不還下場慘了

夏威夷野火原因是什麼？　53死史上最嚴重

美國CPI年增率3.2%　13個月來首回升

俄軍飛彈夜襲　烏克蘭大城札波羅熱3死9傷

白宮發起AI挑戰賽　總獎金近6億

巴拿馬運河大塞船　長榮也遭殃

更多熱門

相關新聞

厄瓜多總統候選人遇害　哥倫比亞籍7嫌身分曝光

厄瓜多總統候選人遇害　哥倫比亞籍7嫌身分曝光

厄瓜多總統候選人維拉維森修（Fernando Villavicencio）9日出席造勢活動遇刺喪命，警方現已拘捕6名嫌犯，加上一名在槍戰中身亡的嫌犯，7人皆為哥倫比亞公民，現正追查這起事件幕後黑手，並請求美方協助調查。

賴清德將低調過境美國　計劃再派副手訪美

賴清德將低調過境美國　計劃再派副手訪美

煉獄！夏威夷像被炸彈炸過　千人下落不明

煉獄！夏威夷像被炸彈炸過　千人下落不明

手機沒訊號　5人受困火場iPhone救命

手機沒訊號　5人受困火場iPhone救命

水塔飄出詭異濃煙　2男1女陳屍底部

水塔飄出詭異濃煙　2男1女陳屍底部

關鍵字：

北美要聞哈佛商學院哈佛大學金融海嘯金融危機

讀者迴響

熱門新聞

馬傑森前女友「被讚比林襄正」　本人首發聲！

台鋁秀泰影城停業　商場怒控：欠數千萬

高中生「躲學校廁所」創公司　身價破6億

阿宏3.0！正妹女研究生約遊高雄被丟包

即／馬國畢酒駕「新北一路開回南港」　酒測值曝

他送飲料幫插吸管　被女同事偷倒掉

你有領到？最新勞工「平均薪資」曝

大陸挖到「史上最大金礦592噸」　價值破8800億元

18歲高中生繼承爺爺房產！為買機車半價賤賣

14歲網紅Lil Tay沈默一天：被駭

台妹港鐵月台換衣秀爆乳！　身分曝光「私照超有料」

北屯色男「求哄睡」她心軟入房　慘遭性侵3次

八點檔女星6年前參加「現任丈夫」婚禮！

一句話證明去過台灣！陸客秒回「7字」：從沒聽過

馬傑森月薪8萬　與林襄薪資差距曝！網讚好女孩

更多

最夯影音

更多
真正的炫富女童！14歲網紅Lil Tay離世　炫豪宅名車：我浴室所有東西都比你房租貴

真正的炫富女童！14歲網紅Lil Tay離世　炫豪宅名車：我浴室所有東西都比你房租貴
遇賊偷車傻阿金上前討摸　陪玩1分鐘還目送他牽走

遇賊偷車傻阿金上前討摸　陪玩1分鐘還目送他牽走

重機下陽金公路S型彎道　撞凹轉彎車送醫不治

重機下陽金公路S型彎道　撞凹轉彎車送醫不治

88會館首腦郭哲敏上銬返台！　傳黑幫懸賞6千萬...警重兵戒備

88會館首腦郭哲敏上銬返台！　傳黑幫懸賞6千萬...警重兵戒備

林襄「沒否認」熱戀馬傑森　甜喊：希望大家給我一點點空間＞＜

林襄「沒否認」熱戀馬傑森　甜喊：希望大家給我一點點空間＞＜

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面