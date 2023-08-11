夏威夷大火53人喪命！拜登宣布重大災難　全美2018以來最致命野火

▲夏威夷野火災情慘重。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國夏威夷野火災情嚴重，至少1000多棟建築物燒毀，其中毛伊島（Maui）淪為野火重災區，迄今已有53人喪命，是自2018年以來美國發生的最致命野火。總統拜登10日宣布夏威夷州野火是重大災難，下令動用聯邦資金救災。

綜合美聯社、華盛頓郵報報導，毛伊島8日爆發野火，許多地方燒成灰白色廢墟，歷史悠久的旅遊小鎮拉海納鎮（Lahaina Town）被大火吞噬，部分民眾跳入太平洋逃生。拜登10日在猶他州時宣布夏威夷州發生重大災難，下令動用聯邦資金救災，確保任何失去親人者或家園遭到破壞的人都能立即得到幫助。

目前夏威夷國民警衛隊等救援團隊仍在持續尋找生還者，死亡人數可能持續上升。夏威夷州長葛林（Josh Green）坦言，大島（Big Land）1960年發生大海嘯侵襲事件造成61人喪命，這次的野火死傷人數很有可能大大超越當年。

The devastation is behind me, but we will put our hope in front of us. After walking Front Street in Lāhainā and seeing the the damage firsthand, my heart is heavy for the people of Maui. FEMA has begun to work with Maui County and Mayor Bissen’s team to provide much-needed support. Communities here have been deeply affected. Please continue to care for one another as we work together to rebuild. 由 Governor Josh Green 發佈於 2023年8月10日 星期四

朵拉颶風（Hurricane Dora）帶來的強風助長夏威夷野火災情，許多建築物被燒毀，毛伊島西側等地幾乎與外界隔絕，旅遊小鎮拉海納一片狼藉，籠罩在濃濃煙霧之中。拉海納居民梅森賈維（Mason Jarvi）直言，「整個拉海納都燒掉了，就像世界末日一樣」，整個拉海納沿岸全都燒成一片灰白色廢墟。

報導指出，毛伊島野火是全美2018年以來最致命的一場野火。2018年，美國北加州發生毀滅性「坎普野火」（Camp Fire），造成85人喪命。

▼知名旅遊小鎮拉海納遭野火吞噬，一片狼藉。圖為拉海納的衛星影像。（圖／路透）