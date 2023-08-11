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俄軍飛彈夜襲　烏克蘭南部大城札波羅熱3死9傷

▲▼俄軍飛彈夜襲　烏克蘭南部大城札波羅熱3死9傷。（圖／路透）

▲俄軍飛彈夜襲札波羅熱，一座教堂被摧毀，還有一棟約15層樓建物受損，造成3死9傷。（圖／路透）

文／中央社

烏克蘭官員10日表示，俄羅斯9日晚間對烏克蘭南部大城札波羅熱（Zaporizhzhia）發動飛彈攻擊，造成2名年輕女性和1名男性死亡，另有9人受傷。

路透社記者在現場見到緊急救援人員抬起一具屍體，將屍體放在擔架上，在以衣物覆蓋後將屍體放入黑色運屍袋。

救援人員在瓦礫堆中仔細搜尋，一輛救護車停在受損建物群附近。

根據烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）辦公室發表的聲明：「對這個地區中心發動的攻擊，造成3人死亡和9人受傷，傷者包括一名11個月大嬰兒。俄羅斯的飛彈奪去一名43歲男子，以及兩名分別為19歲和21歲年輕女性的生命。」

官員表示，死者中有2人當場死亡，1名女子夜間在醫院去世。

▲▼俄軍飛彈夜襲　烏克蘭南部大城札波羅熱3死9傷。（圖／路透）

▲軍警趕抵現場，確認死難者遺體。（圖／路透）

在澤倫斯基發布的影片中，可以看到濃煙從教堂旁嚴重受創，仍在燃燒的建物群升起。

札波羅熱市議會秘書庫爾特夫（Anatoliy Kurtev）表示，教堂已被摧毀，約15棟高樓受損。相關當局收到來自至少400戶公寓居民的請求，要求修復破碎的窗戶和受損的陽台。

市府官員在通訊應用程式Telegram發布的照片顯示，受損建物群附近有數輛巴士和一排折疊桌椅，居民和市政工作人員正在填寫文件，記錄損壞情形。

澤倫斯基辦公室表示，俄軍過去24小時用大砲、飛彈和無人機，對札波羅熱地區21個村莊和城鎮發動82次攻擊。

 
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