防駭客網攻！白宮發起AI挑戰賽　總獎金近6億

▲白宮發起人工智慧網路挑戰賽(AI Cyber Challenge, AIxCC)。（圖／翻攝自國防先進研究計畫局DARPA官網）

文／中央社華盛頓9日綜合外電報導

白宮今天發起一項競賽，將提供高額獎金鼓勵各界打造新的人工智慧（AI）系統，以保護重要軟體免遭駭客攻擊。

綜合路透社與法新社報導，美國總統拜登政府表示，獎金總額高達1850萬美元（約新台幣5億9255元），參賽者要贏得大獎，必須設計出新穎的人工智慧系統，能在電網、地鐵或關鍵網絡中，快速找出並修補可能被駭客利用的軟體漏洞。

負責網路暨新興科技的白宮副國安顧問紐柏格（Anne Neuberger）表示，發起這項挑戰賽目的在於「邀請全國各地人才集思廣益，思量如何運用人工智慧來大幅改善網路安全」。

白宮表示，為了吸引各方參與，負責這項競賽的國防先進研究計畫局（DARPA）將投入700萬美元資助有意參賽的小型企業。

美國總統拜登上月在白宮與科技領袖舉行的會議上提到AI的「巨大」風險和前景，領袖們允諾在AI產業成長之際，從網路攻擊到欺詐做好全面防堵。

亞馬遜（Amazon）、Anthropic、谷歌、新創公司Inflection、臉書（Facebook）母公司Meta、微軟（Microsoft）和 OpenAI等企業高層代表在旁站立，拜登侃侃而談。

拜登說，隨著AI愈來愈深入個人生活與商業活動 ，這些頂尖企業已允諾「引導負責任的創新」。