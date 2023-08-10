研究：火星曾出現乾濕交替氣候　有利生命存在

▲泥裂中的六邊形圖案特寫（右圖紅色輪廓），是火星具有週期性氣候的第一個確鑿證據。（圖／取自mars.nasa.gov）

文／中央社巴黎9日綜合外電報導

今天公布的最新研究指出，美國國家航空暨太空總署（NASA）火星探測車「好奇號」首次發現火星曾有類似地球乾濕季節交替氣候的證據，代表火星可能曾具備維持生命的適當條件。

法新社報導，儘管火星表面如今是一片不毛之地，但外界認為在數十億年前，火星表面曾有許多河流和廣闊的湖泊。

自2012年以來，「好奇號」（Curiosity）探測器一直在火星探索巨大的蓋爾撞擊坑（Gale Crater），據信這個撞擊坑過去曾是一座湖泊。目前撞擊坑中央坐落著一座近6000公尺高、由沉積物構成的大山。

法國國家科學研究中心（CNRS）研究員、這項研究的主要作者哈班（William Rapin）告訴法新社：「我們很快就意識到，我們是在湖泊和河流沉積物中工作，但不清楚它們與哪種氣候類型有關。」

好奇號2021年攀登沉積物山的斜坡時，在土壤中發現六邊形圖案的鹽沉積物，其歷史可追溯至近40億年以前。

根據這篇發表在國際科學期刊「自然」（Nature）上的研究，好奇號的儀器將這些圖案識別為乾泥中的裂縫。

哈班解釋：「當湖泊乾涸，泥土就會出現裂縫；當湖水重新注滿時，這些裂縫就會閉合。」

只要重複這個過程的次數夠多，這些裂縫就會形成六邊形排列。哈班說，這是「火星具有週期性氣候的第一個確鑿證據」。

研究團隊表示，像地球一樣規律地出現雨季和旱季，可望為生命的形成提供所需條件。