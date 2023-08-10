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24歲女傭遭淋滾水、逼吃狗屎　她聽判決崩潰：雇主該嘗嘗我的感受

▲▼示意圖,性侵,絕望,暴力,家暴,恐懼,情緒,暗,害怕,強姦,社會。（取自圖／123RF）

▲印尼一名女傭在幫傭期間遭性侵，還被逼吃下狗屎，讓印尼政府挨批未能保護國內家事工作者。（示意圖／123RF）

文／中央社

印尼國內一名女傭在幫傭期間被迫吃下雇主家狗兒的排泄物，還被鎖在狗籠裡，批評人士指出，此事凸顯印尼政府採取行動保護海外家事勞工之際，卻未能保護國內的家事工作者。

霍蒂瑪（Siti Khotimah）去年在社群媒體臉書上找到一份女傭的工作，便離開她位於中爪哇的故鄉，前往首都雅加達工作，以幫助雙親還債。

經過雇主好幾個月的凌虐，24歲的她如今走路跛腳，兩條腿布滿清晰可見的燒燙傷疤。

她啜泣說道：「每當想起自己的遭遇，我的頭就會痛。」

霍蒂瑪的案例在印尼並不稀奇。印尼是沒有法案保障家事勞工的最大民主國家，使得逾400萬人容易受到虐待，而這些人多為女性。

她在雅加達南區的70歲富裕雇主上個月因肢體虐待被判4年徒刑，這名女性雇主的丈夫、女兒和另外6名女傭也全數遭判3年半徒刑。

霍蒂瑪告訴法新社，她在被雇用期間也遭到強暴，但起初無法談論此事。後來她通報警方，警方建議她針對性虐待另外提告。

她說：「我非常失望，相較於我的遭遇，這樣的判決實在太輕了。他們應該要嘗嘗我的感受。」

霍蒂瑪告訴法新社，2022年4月她抵達雇主家幾週後，遭另一名傭人指控她手腳不乾淨、會偷東西，從此開始遭到施虐。

霍蒂瑪屢屢被控偷東西，雖然她都予以否認，仍持續遭虐到去年12月。

她回憶起雇主強迫她吞下雇主家狗兒的排泄物。

她說：「我被好幾個人毆打，老闆把滾水淋在我身上，後來又把我用鏈條拴住。」

霍蒂瑪說，在她幫傭的8個月期間，除了她被帶回家鄉前得到一筆150萬印尼盾（約新台幣3100元）款項，並沒有獲得半點薪酬。

家事勞工法案已陷入停滯近20年，人權運動人士指責政府拖延。

依據現行法律框架，女傭並未列入勞工，使得他們不得不在非正規和不受規管的經濟中工作。

根據倡議人士說法，就算通過家事勞工法案，主要也是幫助被仲介公司招募到海外工作的人。

這項法案的工作委員會主席、議員阿迪特雅（Willy Aditya）告訴法新社：「這套法律極具歧視性。」

女權人士表示，政府必須拿出更多作為來支持印尼國內的家庭幫傭。

 
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