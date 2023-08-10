卡努登陸南韓！直播主不要命拍釜山濱海　下秒遇瘋狗浪被淹沒

▲卡努颱風登陸南韓造成淹水災情。（圖／達志影像／美聯社）

圖文／鏡週刊

今年第6號颱風卡努，日前一度跟台灣「擦邊而過」，但在南韓當地時間今日（10日）上午9點多，已從慶尚南道巨濟市附近登陸，接下來的24小時將一路向北，貫穿朝鮮半島。目前卡努已對南韓造成災情，多處發生淹水狀況，另外也有直播主不要命跑到釜山濱海路邊拍攝，差一點就要被瘋狗浪捲走，險象環生。

這名直播主故意選在颱風來臨之際，跑到釜山海雲台濱海路段進行拍攝。從影片可見，從市中心到濱海郊區的商家與餐廳，全都暫停營業，街上出現很多被強風吹倒的路樹、招牌、鐵圍籬等，甚至有水溝蓋被掀起，路面狀況相當危險。

▲直播主跑到釜山海雲台濱海拍片。（翻自YT畫面）

▲直播主不要命拍釜山濱海，下一秒遇瘋狗浪被淹沒。（翻自YT畫面）

接著該名直播主來到海雲台濱海路段，他雖然沒有直接靠近海邊，站在靠近商家的位置，但畫面可見路況極度糟糕，有許多散亂的石塊與障礙物，疑似是被狂風亂吹、或被大浪帶到路面上。接著更恐怖的是，直播主活生生直接遇到一波超大瘋狗浪，大浪直接打進濱海公路，甚至海波浪的衝擊一路撞進餐廳商店裡。直播主的鏡頭也可見，他整個人完全被瘋狗浪淹沒，更不斷傳出他的驚聲尖叫。幸好最後該名直播主沒事，只是他整個人都被淋濕，雨鞋也進水，隨即他就關閉直播鏡頭。

據《韓聯社》報導，包括江原道、慶尚北道、慶尚南道、大邱等地都有傳出淹水、有人受困淹水中、被倒塌路樹擊中的民眾、土石流等災情。截至當地時間今日下午5時為止，已有1人死亡、1人失蹤，超過1萬人緊急撤離，韓國國內交通大亂，多班飛機、航運暫停營運，當局也呼籲民眾若非緊急狀況，暫時不要外出。



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