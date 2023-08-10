厄瓜多候選人遇刺身亡　總統宣布進入緊急狀態全國哀悼3天

▲厄瓜多總統候選人維拉維森修9日遭暗殺身亡，圖為他當天在一場競選活動中演講。（圖／路透）

中央社基多10日綜合外電報導

厄瓜多總統候選人維拉維森修昨天在造勢活動現場遭暗殺身亡。總統拉梭今天宣布進入為期2個月的緊急狀態，並矢言將在本月20日如期舉行總統大選。

法新社報導，拉梭（Guillermo Lasso）在透過YouTube發表的演說中表示：「此時此刻，武裝部隊已在全國各地動員起來，以保障公民與國家安全，並確保8月20日的自由民主選舉可以舉辦。」

總統還宣布舉國哀悼3天，以「紀念愛國者維拉維森修（Fernando Villavicencio）」。

59歲的維拉維森修昨晚離開首都基多（Quito）的一場造勢活動時遭到槍殺。

根據近日的民意調查，這位中間派政治家兼反貪腐鬥士曾表示自己和旗下團隊成員受到威脅。他是本屆總統大選中支持度第2高的候選人。

厄瓜多檢方表示，另有9人在這起攻擊事件中受傷，其中包括1名國會議員候選人和2名警察。

其中1名涉嫌攻擊者已被安全人員開槍擊斃。

根據檢察官的說法，在基多南部和鄰近城鎮進行的突襲行動已逮捕另6名嫌犯。

拉梭指出：「這是具恐怖主義性質的政治犯罪，我們毫不懷疑這起謀殺案意圖破壞選舉進程。」

全國選舉委員會主席阿塔曼特（Diana Atamaint）強調：「原訂8月20日舉行的選舉日期仍維持不變。」

近年來，厄瓜多面臨販毒相關的暴力攻擊浪潮。7月底該國發生監獄暴動和市長遭槍殺事件後，拉梭宣布曼納比省（Manabi）、洛斯里奧斯省（Los Rios）以及瓜亞基爾（Guayaquil）附近的杜蘭市（Duran）進入緊急狀態。