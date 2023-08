男在客廳裝監視器　意外拍到「女友性侵寵物犬」6分鐘畫面報案

▲男子裝設監視器,意外發現女友性侵寵物。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

美國密西根州發生虐狗案件,一名男子查看他裝在客廳的監視器影像時,意外發現女友性侵寵物狗的駭人畫面,後來他把長達6分鐘的影片提供給警方報案,內容讓從警20多年的警官都驚嘆,他從來沒看過這麼誇張的事情。

30歲女子麥克魯爾(Brittany McClure)被控性侵寵物犬麥克斯(Max),泰勒警局警官科洛普(Philip Collop)在法庭上表示,「影片中,被告原本躺在客廳地墊上,她突然打開毯子,把狗叫過去,過程中還不斷稱讚麥克斯是個『乖孩子』」。

