幕後／郭台銘參選箭在弦上？　國民黨「鷹派、鴿派」陷戰略角力

▲國民黨總統參選人侯友宜、台灣民眾黨主席柯文哲日前同台。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

鴻海創辦人郭台銘醞釀獨立參選，預計舉行十場「主流民意大聯盟造勢」，昨日的屏東場更是多位藍營民代至現場力挺，外界解讀郭參選2024總統「拉弓已無回頭箭」；民眾黨總統參選人柯文哲也堅持「只做正、不做副」，顯然郭、柯都要投身戰局。然而，國民黨除了口號式的「非綠聯盟」、「執政大聯盟」，對此情勢究竟要戰？要和？至今仍拿不定主意，甚至還分成「鷹、鴿」兩派互相拉扯，若不及早拍板定案，只怕外部事務內部化，衍生一場茶壺風暴。

對於郭台銘猛虎出閘，柯文哲也堅持參選總統，到底要戰？要和？國民黨至今仍未能形成共識；主因在於黨內分成「鷹、鴿」兩派，意見莫衷一是。鷹派的立論認為，侯友宜已正式獲提名，全黨不應三心二意，就算結果不如人意，也要「挺著胸膛倒下去」，侯競辦執行長金溥聰這番話獲得不少鷹派人士響應，如立委林為洲直言，應該把郭台銘、柯文哲當成敵人，立委李德維更開嗆，國民黨會把郭過去一點一滴搬到檯面上。



至於鴿派的立論則源於在野整合，早在去年九合一大選勝選之夜，黨主席朱立倫就喊出「在野大聯盟、非綠大聯盟」，朱至今一再重申「團結所有能團結的力量，化解所有能化解的敵人」，因此就算鷹派已將郭台銘、柯文哲視為敵人，鴿派仍對郭、柯抱持期待，並畫出「執政大聯盟」大餅，對郭、柯循循善誘。另方面，針對可能破壞整合氛圍的鷹派人士，鴿派更是強力約束，蕭敬嚴就因此憤而辭去發言人職位。

對於整體局勢走向，黨務人士直言，國民黨組織雄厚，儘管侯友宜早先遭遇亂流，但全代會展現大團結氣勢，民調有止跌回升跡象。該人士分析，郭台銘、柯文哲都沒有侯這麼好的地方基礎，未來不管是總統還是國會選戰，黨內要有信心，因為侯很快就會強起來，到時郭未必就會選到底；至於柯，因缺乏地方實力，也會慢慢顯露出弱點，也必須在10月之前決定跟國民黨合作與否，否則就得面臨棄保危機；因此國民黨最好保持「尊郭、友柯」態度，避免讓郭、柯吃緊弄破碗，留給他們知難而退的下台階。

▲郭台銘參選似已箭在弦上。（圖／記者湯興漢攝）

主戰派人士則認為，對國民黨跟侯友宜真正有信心的方式，就是哪怕面對四腳督選戰，國民黨也要有單獨勝選的氣魄，尤其柯文哲已獲民眾黨提名，柯不可能退；郭台銘也箭在弦上，就連立委王鴻薇都說，郭看起來就是往參選方向走，國民黨不用自欺欺人說郭不會參選；在此情況下，不管綠、白、郭都是藍軍公敵。「郭台銘違背承諾、柯文哲口無遮攔！既然是選戰，該怎麼戰就怎麼戰」，該人士亦強調，國有國法、家有家規，黨紀就是黨的形象，該怎麼執法就怎麼執法，國民黨不可以被其他人「看攏無」。

對於鷹派、鴿派之爭，背後另有牽涉的利益衝突，也就是立委選舉。朱立倫就說，立委都是單一選區制度，不可能在單一選區中只有少部分的支持，一定要追求最多的支持。立法院前院長王金平今日上午受訪也表明，總統及國會選舉，兩者必須要做出選擇；王強調，下架民進黨在國會的多數席次，這是大家共同的目標，在這方面如果能動員力量來跟郭台銘的「主流民意大聯盟」共同造勢，這個大家就沒有話講。由朱、王的說法以觀，說明國民黨至少在立委選舉方面，已有共識在野整合。唯獨總統選舉要戰？要和？仍考驗著國民黨的智慧。