16歲高中生「躲學校廁所」創業！獲3200萬融資　身價破6億

▲艾瑞克躲在學校廁所創業,目前身價超過2000萬美元。(圖/翻攝自推特)



記者張方瑀/綜合報導

當台灣的16歲孩子正忙著學校功課時,來自美國印第安那州的16歲少年艾瑞克(Eric Zhu)已經躲在高中廁所裡談生意,甚至賣掉了他第一間公司,目前身家約2000萬美元(約台幣6.4億元),但他接受訪問時無奈表示,自己的亞裔父母依舊希望他能成為一名醫生。

綜合外媒報導,現年16歲的艾瑞克是美國移民二代,父母的教育方式非常嚴格,從小禁止他接觸社群媒體,但依舊擋不住他與生俱來的商業頭腦,當他在12歲獲得第一台個人筆電時,他隨即透過網路學習如何寫程式,並且在兩年內創立、出售了第一間公司。

艾瑞克說,因為他還是一名學生,所以在上課時間只能偷偷躲到廁所和客戶開會,「有一次交易談成後,客戶還寫信關心我的身體,因為他看見我坐在馬桶上開會,而且還不停地有沖水聲。」更慘的是,高中校長發現艾瑞克時常翹課跑去廁所開會後,除了打電話告知他父母外,還禁止他在上課時間去廁所。

不過,艾瑞克和另外兩位朋友一起創立第二間公司、創業融資平臺Aviato後,身價水漲船高,除了獲得美國新創圈的關注外,還獲得來自GitHub創始人沃納(Thomas Preston-Werner)的種子輪(Pre-seed)100萬美元(約台幣3200萬元)融資。

目前Aviato數據庫號稱有1180萬家創業公司註冊,可幫投資人自動尋找想要的計畫。

身為創投圈當紅炸子雞的艾瑞克,現在最大的煩惱就是父母仍希望他未來能成為一名醫生,他開玩笑地說,「我非常希望能夠投資1000萬美元在深度偽造技術上,讓我媽相信我正在讀醫學院。」艾瑞克也表示,自己應該會按照父母期待先去念大學,但不敢保證是否會唸到一半休學。

This 15 year old has $20 million?!



I found a 15-year-old kid in SF who's playing with millions of dollars.



He built a company in the bathroom of his high school, raised a $20m fund, and is now a CEO.



This is the story of @ericzhu105 pic.twitter.com/RQDMj5aqYh