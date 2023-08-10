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批綠營執政8年兵凶戰危　郭台銘：任重道遠！民意集結已匯流成河

▲郭台銘屏東造勢。（圖／翻攝自郭台銘臉書直播）

▲郭台銘屏東造勢。（圖／翻攝自郭台銘臉書直播）

記者詹宜庭／台北報導

鴻海創辦人郭台銘昨晚參加國民黨屏東縣議長周典論籌劃的「主流民意大聯盟」造勢大會，10日他批評，總統蔡英文的承諾實現在哪？真的看不到，回首綠營八年完全執政，兩岸兵凶戰危、經濟急速衰退、農業產銷失靈，65%的民眾希望下架民進黨，這就是主流民意的怒吼。他強調，此刻的他，沒有激情，只感到更加的任重道遠，目前民意集結已經匯流成河，政黨不願意做的以及不能做的，就讓他來做。

郭台銘表示，昨晚屏東人潮擁擠的仁愛路與公園路口，超過兩萬名屏東鄉親的激情身影，他們象徵著65%的台灣人民，一群人民想要改變現狀，尋求更好、更強而有力的政府。「主流民意大聯盟」選擇從屏東出發，因為這是一個長期被政府小覷、被忽視的南國之境，但它明明如此充滿生命力，充滿各種令人引以為傲的可能性。

郭台銘指出，在屏東鄉鎮，他看到台灣民間的溫暖力量，還有社會安全網承諾的假象。內埔鄉的「社團法人屏東縣愛心樹慈善會」 ，只靠一台35年的小貨車，跑遍縣內33鄉鎮，載運物資救助弱勢、獨老族群，卻鮮少有人為他們爭取資源，不求回報、默默付出的社福團體，承擔起政府本應負起的責任，是真正濟貧救世的活菩薩。

「我也不解，明明只需要政府多一些關注，就能減少社工的重擔，為什麼一直以來不做？總統蔡英文的承諾實現在哪裡？我們真的看不到。」郭台銘批評，回首綠營八年完全執政，換來八年的完全失望，兩岸兵凶戰危、經濟急速衰退、農業產銷失靈，65%的民眾希望下架民進黨，這就是主流民意的怒吼，人民渴望撥亂反正的意志。

因此，郭台銘說，在玉皇宮前，他真摯地祈求能為在地帶來改變，感激昨晚參與的每一位屏東鄉親，此刻的他，沒有激情，只感到更加的任重道遠。昨晚晚會來的每一位鄉親，相信也都抱持著共同的信念，就是「台灣的明天更好，中華民國的未來更好，孩子的未來能變得更好！」

郭台銘強調，目前民意集結已經匯流成河，公益必須高於私利，政黨不願意做的以及不能做的，就讓他來做，未來將持續為主流民意發聲，與有志之士攜手合作，共同讓台灣邁向「和平、繁榮、清廉」的美好願景。

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