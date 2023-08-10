歐美確診EG.5毒株比例增加！　WHO宣布列入「需留意變異株」

▲WHO指出，EG.5可能讓確診數增加，但沒有證據顯示會造成嚴重症狀。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

在全球正準備從新冠疫情復甦之際，世界衛生組織（WHO）宣布，近來在美國、加拿大和英國快速傳播的Omicron亞變種病毒EG.5，將列入「需留意變異株」。不過此病毒造成的健康風險較低，沒有證據顯示會導致更嚴重的疾病，僅有可能造成確診數上升。

根據《衛報》報導，Omicron亞變種病毒EG.5又被稱作Eris，最新數據顯示，它已經成為美國主要流行病毒株，目前佔國內確診數的17.3％：另外在加拿大約有36％的確診者是感染EG.5，在英國的佔比也增至15％。

WHO在9日宣布，EG.5將列入需留意變異株（variant of interest），但強調它所造成的健康風險較低，民眾不需過度緊張，「雖然EG.5的流行率、生長優勢和免疫逃脫特性有所增加，但迄今為止尚未有疾病嚴重程度發生變化的案例。」

倫敦大學學院（UCL）臨床營運主任佩格爾（Christina Pagel）表示，儘管EG.5越來越普遍，而且似乎更善於避開免疫系統，使其在與其他變異株的競爭中勝出，但沒有證據顯示它會導致更嚴重的疾病，「這可能會導致新一波確診數增加，進而引發更多的住院數和更長的治療期，但目前沒有理由認為，這會比今年前幾波更糟。」