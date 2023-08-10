首都憲兵擴編至1.1萬人搞戒嚴？　憲指部：強化中樞衛戍作戰能量

▲總統府憲兵。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

主責首都衛戍的憲兵部隊擬大幅擴編至1.1萬人，退役少將栗正傑表示他認同退役中將帥化民的觀點，並表示擴編首都憲兵人數不是為了對抗中共，而是為了戒嚴。對此，憲兵指揮部今（10日）解釋，擴編是依當前敵情威脅，為強化中樞防衛、軍事要塞及重要關鍵基礎設施防護，結合兵役制度轉換，適度調整現行兵力結構，以強化衛戍作戰能量，建置可恃戰力。

栗正傑9日在政論節目《新聞大白話》中說，帥化民講沒錯，憲兵擴編1.1萬人，「我跟各位講，這不是為了對抗中共，這是為了戒嚴」。栗正傑表示，他剛畢業的時候，台北市有軍隊駐守在裡面，而他就是駐守在其中一個部隊，但那時候就覺得軍隊守在首都影響到國際觀瞻，會讓人家有戒嚴的那種形式，所以後來把軍隊改成換憲兵進駐，當時台北市的維序部隊就移防到林口。

但憲兵指揮部10日表示，憲兵平時負責特種勤務、協力警察維護社會治安及反恐制變；戰時負責衛戍區守備及支援三軍作戰。依當前敵情威脅，為強化中樞防衛、軍事要塞及重要關鍵基礎設施防護，結合兵役制度轉換，適度調整現行兵力結構，以強化衛戍作戰能量，建置可恃戰力。

憲兵指揮部也提及，針對部分媒體報導，未經查證即以聳動標題渲染，污衊國軍官兵氣節、分化國家團結，憲兵指揮部深表遺憾。籲請媒體勿以錯假訊息報導，混淆國人視聽，淪為敵認知作戰操縱伎倆。